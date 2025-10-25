Розы будут здоровыми и без сорняков: что стоит сделать садоводам в октябре

Садоводам советуют мульчировать розы осенью / © www.freepik.com/free-photo

Когда на улице становится прохладно, многие садоводы думают, как защитить свои цветы на клумбе и подготовить их к зиме. Эксперт по садоводству, раскрыл секрет, что стоит сделать в октябре, чтобы ваши розыбыли здоровыми в течение холодных сезонов и пышными в следующем году.

Об этом пишет Daily.Express.

По словам Патрик Волла из «Kickfisher plc», осенью стоит заменить процесс подкормки роз на мульчирование.

«Осенью я больше склоняюсь к мульчированию роз, чем к их подпитке. Осень — это время, когда растения переходят к периоду покоя, и одновременно тогда они начинают «угасать». В это время ваши цветы не так активно растут, поэтому подпитка осенью становится не так важна, как подпитка весной», — отметил Патрик.

Мульчирование предусматривает покрытие почвы слоем органического или неорганического материала для улучшения ее состояния.

Как отметил эксперт, этот процесс не только полезнее подкормки, одновременно он помогает защитить растения от сорняков, сохранить влагу и помочь им перезимовать.

Защищать розы от морозов — крайне важно, если вы хотите, чтобы они обильно цвели в следующем сезоне.

Кроме того, Уолл рекомендует садоводам всегда выбирать мульчу, сделанную из мелкой коры. Он объясняет это тем, что меньшие частицы материала лучше сохраняют влагу, чем более крупные, которые часто встречаются в обычной ландшафтной мульче.

«Вы также можете использовать другие материалы, такие как солома, овечья шерсть, но я считаю, что мульча из коры с более мелкой крошкой работает очень хорошо», — добавил Уолл.

Эксперт по садоводству советует весной подкормить розы гранулированным удобрением пролонгированного действия. Это необходимо, чтобы удобрение питало растение в течение значительного периода времени.

Для того чтобы сад оставался нарядным даже в холода, эксперты советуют комбинировать растения с разными сроками цветения и цветами листьев. Так вы создадите эффект постоянной смены красок — от начала лета до глубокой осени.

