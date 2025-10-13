ТСН в социальных сетях

Розы готовятся к зиме: подкармливать кусты мочевиной перед холодами или нет

Практически в любом регионе розы нуждаются в укрытии на зиму, но перед этим кусты следует тщательно подготовить.

Нужно ли подкармливать розы мочевиной осенью

Нужно ли подкармливать розы мочевиной осенью / © unsplash.com

Многие садоводы добавляют 200–300 г мочевины, чтобы ускорить опадание листьев. Но действительно ли это нужно? Что об этом думают эксперты?

Они не советуют использовать мочевину перед укрытием роз.

Причина в том, что азотные удобрения стимулируют рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов и гарантированно погибнут.

В результате куст ослабнет и потеряет часть своей морозостойкости.

Что касается опадания листьев, садоводы предлагают просто немного подождать: через 1–2 недели после обработки или после первых заморозков листья самостоятельно опадут. Никакая мочевина для этого не нужна.

Кроме того, для правильной подготовки роз к зиме следует обратить внимание на другие аспекты ухода:

  • Обрезка: удалите сухие, больные и слабые побеги, чтобы растение тратило энергию на сильные кусты.

  • Фосфорно-калийные удобрения: они помогают укрепить корневую систему и повысить устойчивость куста к морозам.

  • Мульчирование: покрытие грунта компостом или торфом дополнительно защитит корни от промерзания.

  • Контроль влажности: перед укрытием почва должна быть немного увлажненной, но не переувлажненной, чтобы избежать гниения корней.

Следуя этим простым правилам, розы хорошо перенесут зиму и весной порадуют здоровым ростом и пышным цветением.

