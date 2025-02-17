Розы и пионы будут цвести пышно и обильно: подживите этим удобрением, которое есть на каждой кухне

Опытные огородники никогда не выбрасывают эти отходы в мусор, потому что знают, что они очень полезны для цветов и ягодных кустов.

Садовница Ольга Тарасенко в своем блоге делится всеми уловками использования кофейной гущи для подкормки цветов и ягодных кустов. Рассказываем, ссылаясь на ресурс VSN, какая польза кофейных отходов для хрена, роз, пионов, лилий и клубники.

Чем полезна кофейная гуща: советы садовницы

Ольга Тарасенко отмечает, что отходы кофе – это лучшая подкормка для цветов, кустов и других городных культур, которые любят кислую почву. Кофейную гущу можно просто рассыпать в междурядье или под каждый куст, она будет делать землю более рыхлой и легкой. К тому же, эти отходы предотвращают пересыхание земли и привлекают червей, которые делают почву более рыхлой и плодородной.

Кофейные отходы имеют чрезвычайную пользу для растений, поскольку содержат азот, калий, фосфор, марганец и калий. Однако не рекомендуется использовать свежие молотые зерна кофе, так как они содержат большое количество калия и азота, что губительно для огородных культур и цветов.

Как использовать кофейную гущу в саду и на огороде

Чтобы розы и пионы хорошо росли и цвели, кофейную гущу нужно подсыпать под кусты. По одной чашке удобрения будет достаточно на 3-4 недели. Как только прогреется земля, можно начинать мульчировать цветы и другие растения. А за счет содержания калия в удобрении цветы могут изменять цвет: розовые лепестки станут фиолетовыми, а белые – слегка голубыми.

Отходы кофе также подходят для борьбы с улитками. Надо смешать три чашки сухой кофейной гущи и одну чашку сухой золы и посыпать этой смесью почву. Такая пыль убивает улиток. Также запаха кофе боятся мыши, муравьи, блохи и майские жуки.

Использовать кофейную гущу в качестве удобрения можно до конца июля, а затем азот растениям уже не нужен, потому что они начнут выпускать зеленые листья и бутоны.

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