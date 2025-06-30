Розы непрерывно будут цвести до глубокой осени: подживите их этим простым удобрением

Чем подкормить розы, чтобы долго цвели / © www.freepik.com/free-photo

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Если хотите, чтобы ваши розы радовали яркими цветами до самых заморозков, им нужно помогать восстанавливаться после каждой волны бутонизации. Именно поэтому уход за розами летом должен включать регулярную подкормку.

Чем подкормить розы летом для обильного, пышного и продолжительного цветения

В середине лета растения нуждаются в калии и фосфоре. Именно эти элементы стимулируют повторное цветение, укрепляют побеги и повышают устойчивость розовых кустов к болезням. Идеальным вариантом будет монофосфат калия. Это простое удобрение содержит:

фосфор, стимулирующий образование новых бутонов и поддерживающий корневую систему;

калий, улучшающий устойчивость растения, яркость цвета лепестков и продолжительность цветения.

Исследования агрономов показывают, что розы, которые получают монофосфат калия дважды за сезон, выпускают вдвое больше бутонов.

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Как правильно подкармливать розы:

Растворите 10 г монофосфата калия в 10 литрах воды. Полейте розовые кусты под корень, предварительно увлажнив почву. Повторите процедуру подкормки через две недели.

Как ухаживать за розами, чтобы постоянно цвели

После первой волны цветения обрежьте увядшие цветки, чтобы растение не тратило энергию на формирование семян. Поливайте розы утром или вечером, не допуская пересыхания почвы. Раз в месяц можно обработать листья самодельным удобрением на основе крапивы или пепла, чтобы укрепить иммунитет растений.