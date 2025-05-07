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Розы в опасности: один бытовой продукт поможет остановить вредителя
Королева сада — роза — часто становится жертвой тли. Чтобы не потерять растения, важно своевременно действовать.
Тля — один из самых опасных врагов садовника, который за несколько дней способен полностью уничтожить даже самый роскошный куст розы. Этот мелкий вредитель стремительно размножается, поражая листья, высасывая соки из растения и нарушая его нормальное развитие.
Об этом пишут «Добрі Новини».
Особенно опасно, когда поражен не один, а несколько кустов — тогда тля молниеносно охватывает весь сад.
Тем не менее, спасти любимые цветы можно даже без химикатов. Опытные цветоводы советуют проверенное средство — пищевую соду. Она доступна, безопасна для растений и почвы и дает результат уже через несколько дней.
Рецепт прост: 4 столовых ложки пищевой соды нужно растворить в 5 литрах отстоявшейся воды комнатной температуры. Опрыскивание пораженных роз следует проводить тщательно, особенно с нижней стороны листьев, где чаще всего прячутся вредители.
После обработки уже через несколько дней можно заметить, как растение восстанавливается: молодые листья выравниваются, зелень становится насыщенной, а сам куст набирает силу.
Тля может перейти и на другие растения, в частности на плодовые деревья и кустарники, что угрожает не только красоте сада, но и урожаю. Так что главное — действовать вовремя, не откладывая защиту растений на потом.
Напомним, ранее мы писали, чем подкормить дыни и арбузы, чтобы выросли сладкими и крупными.