Розы в опасности: один бытовой продукт поможет остановить вредителя

Тля может стать настоящей бедой для сада, особенно когда поражает хрупкие кусты роз. / © pixabay.com

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Тля — один из самых опасных врагов садовника, который за несколько дней способен полностью уничтожить даже самый роскошный куст розы. Этот мелкий вредитель стремительно размножается, поражая листья, высасывая соки из растения и нарушая его нормальное развитие.

Об этом пишут «Добрі Новини».

Особенно опасно, когда поражен не один, а несколько кустов — тогда тля молниеносно охватывает весь сад.

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Тем не менее, спасти любимые цветы можно даже без химикатов. Опытные цветоводы советуют проверенное средство — пищевую соду. Она доступна, безопасна для растений и почвы и дает результат уже через несколько дней.

Рецепт прост: 4 столовых ложки пищевой соды нужно растворить в 5 литрах отстоявшейся воды комнатной температуры. Опрыскивание пораженных роз следует проводить тщательно, особенно с нижней стороны листьев, где чаще всего прячутся вредители.

После обработки уже через несколько дней можно заметить, как растение восстанавливается: молодые листья выравниваются, зелень становится насыщенной, а сам куст набирает силу.

Тля может перейти и на другие растения, в частности на плодовые деревья и кустарники, что угрожает не только красоте сада, но и урожаю. Так что главное — действовать вовремя, не откладывая защиту растений на потом.

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Напомним, ранее мы писали, чем подкормить дыни и арбузы, чтобы выросли сладкими и крупными.