Розы выживут даже в сильные морозы: что делать с кустами в начале осени

Розы.

Начало осени – хорошее время для того, чтобы подготовить кусты роз к зиме. Здоровое растение имеет гораздо больше шансов хорошо пережить зиму.

Что же следует сделать с троянами в саду уже сейчас, сообщает ресурс Соседка.

Опытные садоводы подчеркивают, что прежде всего следует изменить подкормку растения – исключить азотные удобрения. Ведь азот провоцирует рост молодых побегов, а это совсем не нужно в преддверии холодов.

Вместо этого стоит сосредоточиться на калии и фосфоре. Калий укрепляет клеточные стенки побегов, делая их более устойчивыми к морозам, а фосфор стимулирует развитие корневой системы.

Кроме того, в этот период уже не нужно разрыхлять почву вокруг кустов и срезать цветы. Не стоит делать осеннюю обрезку роз, чтобы не спровоцировать пробуждение спящих почек. Так растение поймет, что время для роста истекло.

Прекратите полив кустов роз. Ведь лишняя влага в почве будет только мешать созреванию древесины.

Важный этап в подготовке розовых кустов к зиме – окучивание. Важно укрыть место прививки и корневую шейку. Вокруг основания куста насыпьте холм высотой 20-30 см. Важно – не сгребать землю из-под самого куста, обнажая корни.

Для окучивания следует использовать сухой торф, компост, перегной или просто сухую садовую землю. Это создаст надежный защитный кокон. Сверху можно положить несколько веток елки. Оно отлично задерживает снег и защищает побеги от ветра и весенних солнечных ожогов.

Такой метод лучше подходит для морозостойких сортов: парковых, канадских, многих шрабов и гибридов розы ругозы. А вот нежные чайно-гибридные красотки или плетистые розы в регионах со суровыми зимами все же будут нуждаться в более серьезном укрытии.

Такой метод лучше подходит для морозостойких сортов: парковых, канадских, многих шрабов и гибридов розы ругозы. А вот нежные чайно-гибридные красотки или плетистые розы в регионах со суровыми зимами все же будут нуждаться в более серьезном укрытии.