Что делать, если ТЦК объявил в розыск снятого с учета объяснения / © ТСН.ua

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Об этом рассказала на портале “Юристи.UA” адвокат Любовь Костюк.

Территориальный центр комплектования может объявить гражданина в розыск. Иногда бывает, что туда попадают даже те, кого раньше снять с военного учета.

Один из граждан Украины обратился к юристам с вопросом, являются ли такие действия ТЦК законными и поинтересовался, что делать в таком случае.

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Как пояснила адвокат Любовь Костюк, снятие гражданина с военного учета является временным понятием, а потому оно не означает, что человека также освобождают от статуса военнообязанного.

То есть гражданин продолжает исполнять обязанности военного учета даже после снятия с военного учета, в том числе должен обновлять военно-учетные данные, проходить ВЛК, сообщать СП и ТЦК об изменении места жительства.

Поэтому теоретически возможно, что военнообязанный, снятый с военного учета, подан в розыск. Здесь все зависит от деталей конкретной ситуации. Адвокат рекомендует в любом случае посетить ТЦК, только там можно решить проблему подачи в розыск и отменить штраф.