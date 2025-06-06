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Розыск снятого с учета: что нужно делать гражданину, какие могут быть действия ТЦК — объяснение адвоката
ТЦК имеет право объявить в розыск даже снятого с учета гражданина за нарушение правил военного учета. Что делать в таком случае, чтобы разрешить ситуацию.
Об этом рассказала на портале “Юристи.UA” адвокат Любовь Костюк.
Территориальный центр комплектования может объявить гражданина в розыск. Иногда бывает, что туда попадают даже те, кого раньше снять с военного учета.
Один из граждан Украины обратился к юристам с вопросом, являются ли такие действия ТЦК законными и поинтересовался, что делать в таком случае.
Как пояснила адвокат Любовь Костюк, снятие гражданина с военного учета является временным понятием, а потому оно не означает, что человека также освобождают от статуса военнообязанного.
То есть гражданин продолжает исполнять обязанности военного учета даже после снятия с военного учета, в том числе должен обновлять военно-учетные данные, проходить ВЛК, сообщать СП и ТЦК об изменении места жительства.
Поэтому теоретически возможно, что военнообязанный, снятый с военного учета, подан в розыск. Здесь все зависит от деталей конкретной ситуации. Адвокат рекомендует в любом случае посетить ТЦК, только там можно решить проблему подачи в розыск и отменить штраф.