Ручки плиты как новые: как быстро отмыть жир без съема

Как отмыть ручки газовой плиты / © unsplash.com

Реклама

Многие убеждены: чтобы все это отмыть, придется снимать ручки. На самом деле значительно проще решение — очистить ручки плиты без съема можно буквально за несколько минут.

Быстрая очистка ручек плиты: бюджетный способ, работающий

Чтобы отмыть ручки плиты от жира в домашних условиях, не нужна дорогостоящая химия. Достаточно приготовить простую, но эффективную смесь.

1 ст. л. пищевой соды;

1 ст. л. уксуса;

несколько капель жидкого средства для посуды;

небольшое количество теплой воды.

После смешивания ингредиенты начинают пениться — именно эта реакция активно растворяет жир и старую грязь. Такой метод давно считается одним из лучших лайфгаков, если нужно быстро очистить ручки плиты от налета.

Реклама

Как правильно очистить ручки плиты без разборки.

Окуньте губку или тряпку в полученный раствор и щедро нанесите его на ручки и участки вокруг. Оставьте на 2–3 минуты — этого достаточно, чтобы жир начал «отходить». После этого протрите поверхность — загрязнения исчезнут без труда, а плита будет выглядеть значительно чище.

Эффект объясняется просто:

уксус расщепляет жир и обеззараживает поверхность;

сода деликатно снимает налет, не царапая покрытие;

моющее средство усиливает действие и помогает быстрее смыть грязь.

Как отмыть ручки плиты в труднодоступных местах.

Основная проблема — узкие зазоры у ручек, где накапливается больше грязи. Чтобы качественно очистить ручки плиты от жира без съема, воспользуйтесь подручными инструментами: старой зубной щеткой, ватными палочками или зубочисткой. Они позволят легко добраться до щелей и удалить даже устаревший налет.

Этот простой и доступный способ поможет быстро вернуть плите опрятный вид, сэкономить время и избежать лишних хлопот с разборкой. Идеальное решение для тех, кто хочет поддерживать чистоту кухни без усилий.

Реклама

Новости партнеров