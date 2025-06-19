Руководители компаний должны говорить с сотрудниками о политике: есть ряд причин

Работники / © Freepik

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Сегодня работники ожидают, что их работодатели выскажут свою позицию по социальным и геополитическим вопросам. Исследование Edelman Trust Barometer за 2025 год показывает, что почти 80% респондентов считают нужным вмешательство генеральных директоров в социальные проблемы, если это может изменить ситуацию. Более того, бизнес продолжает пользоваться более высоким доверием, чем правительство, общественный сектор или медиа. Это доверие накладывает на компании значительную ответственность.

Об этом сообщает Fastcompany.

Навигация в напряженной среде

Однако этот вопрос сложный. Особенно в крупных глобальных организациях мнения могут существенно отличаться. Ведь жизненный опыт, культурное происхождение и новостные источники формируют индивидуальную реакцию на геополитические события. Лидеры должны быть готовы управлять чрезвычайно напряженной средой, где одно неосторожное замечание может привести к значительным разногласиям. Ошибочные шаги чреваты потерей доверия, ценных кадров и репутации.

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Для формирования геополитической устойчивости необходимы глубокое понимание, постоянное наблюдение и стратегическое предвидение. К этим трем измерениям прибавляется еще одно — ориентация на людей. Как и в случае с оперативными решениями, бизнес-лидеры должны разработать стратегию взаимодействия с сотрудниками по геополитическим вопросам.

Это значит научиться обсуждать деликатные темы, находить баланс между прозрачностью и конфиденциальностью, соответствовать растущим ожиданиям сотрудников, клиентов, регуляторов и других заинтересованных сторон. А также объединять организацию вокруг совместного обязательства по надлежащему глобальному гражданству. Стратегический подход к взаимодействию может быть основан на пяти ключевых принципах: многополярность, мобильность, коммуникация, мотивация и миссия.

Пять столпов геополитической стойкости

1. Многополярность

В фрагментированном мире, где появляются новые возможности на развивающихся рынках, недостаточно просто издавать указания из головного офиса.

Проводить заседание правления в разных регионах.

Обеспечить, чтобы ключевые должности (например, в глобальных комитетах по управлению рисками) занимали лица, отражающие глобальный характер организации.

Обращаться за советом к экспертам и советникам с широким спектром мнений.

Получать местные консультации по разработке систем управления рисками на геополитически чувствительных рынках.

2. Мобильность

Компании могут укреплять понимание и доверие между коллегами, создавая для них возможности узнавать жизнь и бизнес за пределами их домашних рынков. К примеру, один глобальный ритейлер ежегодно приглашает всю группу аналитиков из Китая в свою штаб-квартиру в США. Многие фирмы также предлагают программы ротации, помогающие перспективным лидерам глубже понять, как и где компания функционирует.

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3. Коммуникация (Сообщение)

Руководители бизнеса должны четко определить и донести набор принципов, объясняющих, по каким вопросам компания будет занимать определенную позицию, а по каким — нет. При этом учитывается конкретная правовая ситуация, ценности компании, бизнес-кейс и влияние на бренд.

Именно эти идеи легли в основу коммуникации McDonald’s, когда компания решила выйти из России после вторжения в Украину в 2022 году. Хотя основное сообщение должно поступать сверху, его донесение может быть шире. Действительно, посланники столь же важны, как и само сообщение.

Посланники, возможно, должны быть на местах в регионах, где наблюдаются потрясения, чтобы учиться у местных коллег и других заинтересованных сторон и выражать поддержку. Работники, как правило, больше доверяют своим непосредственным руководителям, чем топ-менеджерам. Руководители низшего звена обычно имеют больше времени, чтобы выслушать и научиться. Так же опытные руководители с крепкими связями в организации могут выполнять роль «челночных дипломатов», помогая сотрудникам понять позицию компании, а также служить «резонаторами», передавая мнения снизу к высшему руководству.

4. Мотивация

Работодатели понимают, что рабочая сила ценит стабильность занятости, компенсацию и карьерный рост. Но стремление к цели и ощущению общности часто недооценивается. Руководство может усилить чувство принадлежности работников в кризис, например, предлагая соответствующие средства для благотворительных взносов. Если геополитические проблемы заставляют компанию приостановить деятельность на рынке, то руководство может продемонстрировать свою преданность работникам. Также предложить поддержку находящимся в пострадавшем регионе.

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5. Миссия

Четкая миссия может преодолеть геополитические разногласия и служить объединяющей точкой в моменты внутренних споров. К примеру, миссия одной крупной американской транснациональной компании включает обеспечение «общей доступности» своих услуг. Это влияет на прения лидеров относительно того, должна ли компания обслуживать определенные рынки.

Поддерживать мир на рабочем месте, когда мир находится в хаосе, может оказаться сложной задачей. Просматривая свое видение мира как взаимосвязанного, но одновременно противоречивого, лидерам также может понадобиться пересмотреть то, как они взаимодействуют со своими людьми по личным вопросам. Кроме принятия мер по снижению рисков — от процессов проверки до протоколов доступа к данным — лидеры также должны принимать проактивные меры. Чтобы стать устойчивыми организациями, способными противостоять центробежным силам и использовать новые возможности.

Напомним, специалисты обнаружили рекордную утечку паролей — 16 миллиардов аккаунтов оказались в открытом доступе. Среди них — данные пользователей Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub, а также различных VPN-сервисов, порталов разработчиков и даже некоторых государственных служб.