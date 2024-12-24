Рулет, пляцок и ломанцы: праздничные рецепты выпечки с маком на Рождество.

Выпечка с маком очень популярна среди украинцев.
Издавна мак для был для наших предков волшебным растением, которое символизировало бесконечность и защищало от злых сил. Кроме того, многие блюда украинцы готовили с маком. В частности, на Рождество.
ТСН.ua предлагает рецепты вкусной рождественской выпечки с маком – макового рулета, макового пляцка и ломанцев с медом и маком.
Маковый рулет
Ингредиенты для теста
- 250 г пшеничной муки
- 20 г сахара
- 7 г сухих дрожжей
- 20 г сливочного масла
- 150 мл сливок 10%
- одно яйцо + один желток
Ингредиенты для начинки
- 300 г мака
- 300 мл молока
- 100 г сахара
- 1 яичный белок
Приготовление
1. В миске смешайте муку, дрожжи, соль и сахар, а также добавьте теплые сливки. Вымесите руками тесто до однородности. Затем добавьте в эту массу растопленное сливочное масло и вымесите еще раз.
2. Накройте тесто пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.
3. Для приготовления начинки вскипятите воду, затем добавьте к ней мак. Пусть масса кипит на медленном огне 10 минут. Затем слейте воду, добавьте к маку молоко и снова поставьте на плиту. Варить еще 10 минут на медленном огне, помешивая.
4. В миске смешайте мак и сахар. Взбейте эту массу блендером. Маковая начинка должна полностью остыть. Затем добавьте белок и перемешайте до однородности.
5. Когда тесто увеличилось в объеме, выложите его на присыпанную мукой поверхность, раскатайте в прямоугольник, но не слишком тонким слоем.
6. Распределите маковую начинку равномерно по тесту. Сформируйте рулет. Накройте полотенцем. На 20-30 минут оставьте его в теплом месте, чтобы подошел.
7. Смажьте рулет желтком и поставьте его в духовку. Выпекайте рулет 30-35 минут при 180°С.
Львовский маковый плацок
Ингредиенты для макового коржа
- 125 г мака
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г яблок
- 5 ст л манки
- 75 г сливочного масла
- 2 ч л разрыхлителя
Ингредиенты для медового коржа
- 4 яйца
- 2 ст л меда
- 180 г сахара
- 1 ч л соды
- 270 г муки
Ингредиенты для крема
- 700 г сметаны
- 400 г сахара
- 10 г ванильного сахара
Приготовление медового коржа
1. В миске смешиваем яйца и добавляем сахар. Взбиваем миксером до образования пышной пены.
2. Мед нагреваем в микроволновке, добавляем соду, перемешиваем. Затем смешиваем медовую и яичную массу. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.
3. Две формы для выпечки застилаем пергаментом. Разделяем тесто на две части – для двух медовых коржей. Ставим в разогретую до 180°С духовку. Выпекаем 25 минут.
Приготовление маковых коржей
1. Мак измельчаем в кофемолке. Смешиваем с манкой и разрыхлителем.
2. Взбиваем миксером яйца с сахаром. Добавляем к маковой смеси.
3. Яблоки очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и натираем на мелкой терке. Соединяем с маковой смесью и размягченным сливочным маслом.
4. Выливаем тесто в застеленную пергаментом форму. Выпекаем маковый корж в течение 20 минут при температуре 180°С.
Приготовление пляцка
1. Сметану соединяем с обычным и ванильным сахаром, взбиваем в блендере до образования густого крема.
2. Перемазываем лепешки сметанным кремом. Маковый корж размещаем посередине. Укрываем кремом бока и верхушку макового плацка. Украшаем площадку по желанию – маком, измельченным печеньем и т.д.
Ломанцы с медом и маком
Ингредиенты для коржа
- 500 г муки
- 100 мл молока
- одно яйцо
- 30 г меда
- 30 г мака
- 30 г сливочного масла
- 5 г соды
Ингредиенты для соуса
- 100 г меда
- 160 г воды
- 60 г мака
Приготовление
1. Яйцо разотрите с медом, затем добавьте муку, молоко, мак, мягкое сливочное масло, соду и замесите крутое тесто.
2. На посыпанной мукой поверхности тонким пластом раскатайте тесто. Выложите его на застеленный пергаментом противень. Выпекайте около 20 минут при 180°C.
3. Для приготовления соуса мак запарьте кипятком и дайте остыть. Слейте жидкость. Мак разотрите в ступке или блендере до белого цвета. Добавьте мед и перемешайте.
4. Спеченный корж поломайте на кусочки и полейте их маковым соусом.