Рулет, пляцок и ломанцы: праздничные рецепты выпечки с маком на Рождество.

Выпечка с маком очень популярна среди украинцев.

Издавна мак для был для наших предков волшебным растением, которое символизировало бесконечность и защищало от злых сил. Кроме того, многие блюда украинцы готовили с маком. В частности, на Рождество.

ТСН.ua предлагает рецепты вкусной рождественской выпечки с маком – макового рулета, макового пляцка и ломанцев с медом и маком.

Маковый рулет

Ингредиенты для теста

250 г пшеничной муки

20 г сахара

7 г сухих дрожжей

20 г сливочного масла

150 мл сливок 10%

одно яйцо + один желток

Ингредиенты для начинки

300 г мака

300 мл молока

100 г сахара

1 яичный белок

Приготовление

1. В миске смешайте муку, дрожжи, соль и сахар, а также добавьте теплые сливки. Вымесите руками тесто до однородности. Затем добавьте в эту массу растопленное сливочное масло и вымесите еще раз.

2. Накройте тесто пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.

3. Для приготовления начинки вскипятите воду, затем добавьте к ней мак. Пусть масса кипит на медленном огне 10 минут. Затем слейте воду, добавьте к маку молоко и снова поставьте на плиту. Варить еще 10 минут на медленном огне, помешивая.

4. В миске смешайте мак и сахар. Взбейте эту массу блендером. Маковая начинка должна полностью остыть. Затем добавьте белок и перемешайте до однородности.

5. Когда тесто увеличилось в объеме, выложите его на присыпанную мукой поверхность, раскатайте в прямоугольник, но не слишком тонким слоем.

6. Распределите маковую начинку равномерно по тесту. Сформируйте рулет. Накройте полотенцем. На 20-30 минут оставьте его в теплом месте, чтобы подошел.

7. Смажьте рулет желтком и поставьте его в духовку. Выпекайте рулет 30-35 минут при 180°С.

Львовский маковый плацок

Ингредиенты для макового коржа

125 г мака

4 яйца

150 г сахара

200 г яблок

5 ст л манки

75 г сливочного масла

2 ч л разрыхлителя

Ингредиенты для медового коржа

4 яйца

2 ст л меда

180 г сахара

1 ч л соды

270 г муки

Ингредиенты для крема

700 г сметаны

400 г сахара

10 г ванильного сахара

Приготовление медового коржа

1. В миске смешиваем яйца и добавляем сахар. Взбиваем миксером до образования пышной пены.

2. Мед нагреваем в микроволновке, добавляем соду, перемешиваем. Затем смешиваем медовую и яичную массу. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.

3. Две формы для выпечки застилаем пергаментом. Разделяем тесто на две части – для двух медовых коржей. Ставим в разогретую до 180°С духовку. Выпекаем 25 минут.

Приготовление маковых коржей

1. Мак измельчаем в кофемолке. Смешиваем с манкой и разрыхлителем.

2. Взбиваем миксером яйца с сахаром. Добавляем к маковой смеси.

3. Яблоки очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и натираем на мелкой терке. Соединяем с маковой смесью и размягченным сливочным маслом.

4. Выливаем тесто в застеленную пергаментом форму. Выпекаем маковый корж в течение 20 минут при температуре 180°С.

Приготовление пляцка

1. Сметану соединяем с обычным и ванильным сахаром, взбиваем в блендере до образования густого крема.

2. Перемазываем лепешки сметанным кремом. Маковый корж размещаем посередине. Укрываем кремом бока и верхушку макового плацка. Украшаем площадку по желанию – маком, измельченным печеньем и т.д.

Ломанцы с медом и маком

Ингредиенты для коржа

500 г муки

100 мл молока

одно яйцо

30 г меда

30 г мака

30 г сливочного масла

5 г соды

Ингредиенты для соуса

100 г меда

160 г воды

60 г мака

Приготовление

1. Яйцо разотрите с медом, затем добавьте муку, молоко, мак, мягкое сливочное масло, соду и замесите крутое тесто.

2. На посыпанной мукой поверхности тонким пластом раскатайте тесто. Выложите его на застеленный пергаментом противень. Выпекайте около 20 минут при 180°C.

3. Для приготовления соуса мак запарьте кипятком и дайте остыть. Слейте жидкость. Мак разотрите в ступке или блендере до белого цвета. Добавьте мед и перемешайте.

4. Спеченный корж поломайте на кусочки и полейте их маковым соусом.

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