Румбамбар или ревень: польза и вред растения, что следует об этом знать

Румбамбар илиревень

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Как правильно: ревень или румбамбар

В повседневном употреблении в Украине часто можно услышать два варианта названия этого растения: ревень и румбамбар. С научной точки зрения правильное название — ревень (Rheum rhabarbarum), ведь именно оно употребляется в ботанической и медицинской литературе. Слово «румбамбар» — это диалектизм, распространенный преимущественно в западных регионах Украины и имеющий немецкое происхождение (Rhabarber). Оба слова означают одно и то же растение. Следовательно, различий между ревенем и румбамбаром нет — это два названия одного и того же овоща.

Ревень — это овощ или фрукт, которые его части употребляют

Ревень (Rheum rhabarbarum) — многолетнее травянистое растение родом из Центральной Азии, принадлежащее к семейству гречковых. В пищу используют исключительно мясистые черенки листьев, тогда как листовые пластинки содержат большое количество щавелевой кислоты и являются ядовитыми.

Интересно, что хотя ревень имеет ярко выраженный кисловатый вкус, с ботанической точки зрения он считается овощем, хотя в кулинарии воспринимается как фрукт.

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Польза ревеня: что подтверждено наукой

Ревень имеет высокую питательную ценность и может оказывать положительное влияние на состояние здоровья благодаря содержанию ряда биологически активных веществ.

Источник антиоксидантов

Ревень содержит антоцианы, придающие черенкам красную окраску. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами, то есть нейтрализуют свободные радикалы, способствующие старению клеток и развитию хронических заболеваний.

Улучшает пищеварение

Черешки ревеня содержат большое количество пищевых волокон, которые стимулируют перистальтику кишечника и способствуют регулярному испражнению.

Снижает уровень холестерина

Проведенные исследования показали, что регулярное употребление волокон из ревеня может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина (LDL).

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Может оказывать положительное влияние на уровень сахара в крови.

В лабораторных условиях было обнаружено, что экстракты ревеня способны снижать гликемический индекс блюд. В то же время прямого клинического подтверждения на людях пока не хватает, поэтому рекомендации принимать ревень при диабете нуждаются в осторожности и консультации с врачом.

Какой вред может нанести ревень

Несмотря на очевидную пользу, ревень — не столь безопасное растение, как кажется. В частности, существует несколько потенциально опасных моментов:

Основная проблема ревеня — это щавелевая кислота, которая накапливается как в листьях (в токсических количествах), так и в меньших дозах — в черешках.

Поэтому не рекомендуют употреблять ревень людям с мочекаменной болезнью или повышенным уровнем оксалатов в моче.

Научно доказано, что листья ревеня токсичны . Симптомы отравления — тошнота, рвота, затрудненное дыхание, слабость. Употребление листьев может представлять угрозу жизни, поэтому их следует полностью избегать.

Из-за содержания биоактивных веществ и потенциально раздражающего действия на кишечник, беременным женщинам и кормящим матерям следует воздержаться от регулярного употребления ревеня без рекомендаций врача.

Как употреблять ревень правильно

Чтобы снизить возможные негативные последствия употребления ревеня, употребляйте только черенки. Выбирайте молодые стебли — они более нежные и безопасные. Не злоупотребляйте оптимально потреблять ревень 1-2 раза в неделю в сезон. Термическая обработка снижает кислотность ревеня.

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Ревень — растение с двойной природой: оно и полезно, и потенциально опасно. Его следует включать в рацион весной как источник витаминов и антиоксидантов, но только при умеренном употреблении и правильном приготовлении. Помните: не вся зеленая часть полезна — листья ревеня употреблять категорически запрещено.