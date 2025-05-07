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Дата публикации
Категория
Разное
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Румбамбар или ревень: польза и вред растения, что следует об этом знать

Румбамбар или ревень — как правильно, польза растения, кому нельзя его есть

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Румбамбар или ревень

Румбамбар илиревень

Как правильно: ревень или румбамбар

В повседневном употреблении в Украине часто можно услышать два варианта названия этого растения: ревень и румбамбар. С научной точки зрения правильное название — ревень (Rheum rhabarbarum), ведь именно оно употребляется в ботанической и медицинской литературе. Слово «румбамбар» — это диалектизм, распространенный преимущественно в западных регионах Украины и имеющий немецкое происхождение (Rhabarber). Оба слова означают одно и то же растение. Следовательно, различий между ревенем и румбамбаром нет — это два названия одного и того же овоща.

Ревень — это овощ или фрукт, которые его части употребляют

Ревень (Rheum rhabarbarum) — многолетнее травянистое растение родом из Центральной Азии, принадлежащее к семейству гречковых. В пищу используют исключительно мясистые черенки листьев, тогда как листовые пластинки содержат большое количество щавелевой кислоты и являются ядовитыми.

Интересно, что хотя ревень имеет ярко выраженный кисловатый вкус, с ботанической точки зрения он считается овощем, хотя в кулинарии воспринимается как фрукт.

Польза ревеня: что подтверждено наукой

Ревень имеет высокую питательную ценность и может оказывать положительное влияние на состояние здоровья благодаря содержанию ряда биологически активных веществ.

  • Источник антиоксидантов

Ревень содержит антоцианы, придающие черенкам красную окраску. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами, то есть нейтрализуют свободные радикалы, способствующие старению клеток и развитию хронических заболеваний.

  • Улучшает пищеварение

Черешки ревеня содержат большое количество пищевых волокон, которые стимулируют перистальтику кишечника и способствуют регулярному испражнению.

  • Снижает уровень холестерина

Проведенные исследования показали, что регулярное употребление волокон из ревеня может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина (LDL).

  • Может оказывать положительное влияние на уровень сахара в крови.

В лабораторных условиях было обнаружено, что экстракты ревеня способны снижать гликемический индекс блюд. В то же время прямого клинического подтверждения на людях пока не хватает, поэтому рекомендации принимать ревень при диабете нуждаются в осторожности и консультации с врачом.

Какой вред может нанести ревень

Несмотря на очевидную пользу, ревень — не столь безопасное растение, как кажется. В частности, существует несколько потенциально опасных моментов:

  • Основная проблема ревеня — это щавелевая кислота, которая накапливается как в листьях (в токсических количествах), так и в меньших дозах — в черешках.

Поэтому не рекомендуют употреблять ревень людям с мочекаменной болезнью или повышенным уровнем оксалатов в моче.

  • Научно доказано, что листья ревеня токсичны. Симптомы отравления — тошнота, рвота, затрудненное дыхание, слабость. Употребление листьев может представлять угрозу жизни, поэтому их следует полностью избегать.

  • Из-за содержания биоактивных веществ и потенциально раздражающего действия на кишечник, беременным женщинам и кормящим матерям следует воздержаться от регулярного употребления ревеня без рекомендаций врача.

Как употреблять ревень правильно

Чтобы снизить возможные негативные последствия употребления ревеня, употребляйте только черенки. Выбирайте молодые стебли — они более нежные и безопасные. Не злоупотребляйте оптимально потреблять ревень 1-2 раза в неделю в сезон. Термическая обработка снижает кислотность ревеня.

Ревень — растение с двойной природой: оно и полезно, и потенциально опасно. Его следует включать в рацион весной как источник витаминов и антиоксидантов, но только при умеренном употреблении и правильном приготовлении. Помните: не вся зеленая часть полезна — листья ревеня употреблять категорически запрещено.

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Дата публикации
Количество просмотров
165
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