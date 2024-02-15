Русифицированные женские имена: почему на украинском языке не правильно говорить "Наташа" или "Даша"

В украинском языке существует много русифицированных женских имен. Как правильно называть девушек с такими именами?
Редактор Ольга Васильева дала полезные советы, как правильно на украинском языке произносить русифицированные женские имена.
Из-за длительного влияния русской насильственной культуры сильно отразился на Украине. Поэтому большинство граждан даже и не подозревают, что используют в обиходе обросшие формы имен. Проверьте себя.
Например, Ольга Васильева привела имя своего мужа, которого на Полтавщине его бабушка называла суржикизмом. К сожалению, подобных ошибок можно допустить и с женскими именами. В частности, с такими популярными в Украине как:
- Олена — Лєна, Альона;
- Христина — Крістіна;
- Ганнуся, Ганя, Ганця — Анюта;
- Ксеню — Ксюша;
- Іринка, Іруся, Оринка, Орися — Іріша;
- Катря, Катруся, Катеринка — Катюша;
- Даруся, Даринка, Дара, Дарця — Даша;
- Марічка, Маруся, Марійка — Маша;
- Ната, Наталя, Наталка — Наташа.
Согласитесь, что на украинском языке эти женские имена звучат нежнее и ласковее. Следует забывать о насильственной русской культуре и переходить на свое, украинское и родное.
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