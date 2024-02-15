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Русифицированные женские имена: почему на украинском языке не правильно говорить "Наташа" или "Даша"

Русифицированные женские имена: почему на украинском языке не правильно говорить "Наташа" или "Даша"

Украинские имена женские, которые русифицированы: как говорить правильно / Фото: ТСН.ua

В украинском языке существует много русифицированных женских имен. Как правильно называть девушек с такими именами?

Редактор Ольга Васильева дала полезные советы, как правильно на украинском языке произносить русифицированные женские имена.

Из-за длительного влияния русской насильственной культуры сильно отразился на Украине. Поэтому большинство граждан даже и не подозревают, что используют в обиходе обросшие формы имен. Проверьте себя.

Например, Ольга Васильева привела имя своего мужа, которого на Полтавщине его бабушка называла суржикизмом. К сожалению, подобных ошибок можно допустить и с женскими именами. В частности, с такими популярными в Украине как:

  • Олена — Лєна, Альона;
  • Христина — Крістіна;
  • Ганнуся, Ганя, Ганця — Анюта;
  • Ксеню — Ксюша;
  • Іринка, Іруся, Оринка, Орися — Іріша;
  • Катря, Катруся, Катеринка — Катюша;
  • Даруся, Даринка, Дара, Дарця — Даша;
  • Марічка, Маруся, Марійка — Маша;
  • Ната, Наталя, Наталка — Наташа.

Согласитесь, что на украинском языке эти женские имена звучат нежнее и ласковее. Следует забывать о насильственной русской культуре и переходить на свое, украинское и родное.

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