Рыба и мясо будут вкусными, как из ресторана: добавьте этот секретный ингредиент

Многие хозяйки после посещения ресторана пытаются воспроизвести дегустированные блюда на своей кухне. Однако мало кому удается достичь столь совершенного вкуса и изысканного внешнего вида мяса или рыбы. Так в чем же здесь секрет? Профессиональные повара, как пишет ресурс "Патріоти України", используют секретный ингредиент для приготовления блюд из этих продуктов и с радостью поделились своим кулинарным трюком.

Как правильно приготовить мясо и рыбу, чтобы были вкусными, как в ресторане

Самое главное, что нужно сделать – это выбрать максимально качественные и свежие продукты. Иначе их вкус не будет совершенным. Однако есть еще маленькая хитрость, о которой стоит помнить всем хозяйкам. Многие не знают, однако насыщенный вкус мяса и рыбы в ресторане зависит от маринования. Обычно используют стандартный набор для маринада – специи или травы, лимонный сок и соевый соус.

Но если добавить в маринад немного обыкновенного сахара, блюдо сразу заиграет новыми вкусовыми оттенками. Достаточно чайной ложки – тогда маринад не будет слишком сладким. Такой ингредиент даст образоваться хрустящей золотистой корочке и полностью раскроет вкус мяса и рыбы.

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