ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
135
Время на прочтение
2 мин

Рыба, которую мы недооцениваем: недорогая, вкусная и полезнее сельди, лосося и скумбрии

Такая рыба имеет высокое содержание омега-3, полноценный белок и еще кучу полезных микроэлементов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая дешевая рыба самая полезная / © Associated Press

По сути, пищевая ценность рыбы определяется не её ценой, а содержанием жирных кислот, белка и микронутриентов. Есть виды, которые остаются без внимания, хотя имеют более концентрированный питательный профиль, чем лосось, скумбрия или сельдь, и лучше подходят для регулярного употребления.

Какая недорогая рыба считается самой полезной

Речь идет о сардине — морской рыбе, которая часто недооценивается из-за своего размера и доступности, но является одним из наиболее концентрированных источников питательных веществ среди всех видов рыбы.

Сардина обладает высокой концентрацией омега-3 жирных кислот, играющих ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы, уменьшении воспалительных процессов и поддержании когнитивных функций.

Важно, что эти жирные кислоты находятся в природной форме, которая хорошо усваивается организмом. По плотности омега-3 на 100 г продукта сардина превосходит характеристики лосося.

Кроме того, сардина является полноценным источником белка с высокой биологической ценностью. Она содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для восстановления мышечной ткани.

Какие микроэлементы содержатся в сардине

Одно из ключевых преимуществ сардины — содержание кальция, особенно если она употребляется вместе с костями, в консервированном виде они становятся мягкими и безопасными. Это делает ее важным продуктом для поддержания костной ткани.

Также рыба содержит:

  • витамин D — для усвоения кальция и укрепления иммунной системы;

  • витамин B12 — для нервной системы и кроветворения;

  • селен — мощный антиоксидант;

  • фосфор — для энергетического обмена.

Этот комплекс полезных веществ делает сардину не просто источником жиров, а функциональным продуктом.

Почему сардина полезнее лосося и скумбрии

Сардина накапливает гораздо меньше тяжелых металлов, в том числе ртути, поэтому ее можно регулярно есть.

Кроме того, она имеет более стабильный природный состав, поскольку значительная часть сардин вылавливается в дикой природе, а не выращивается искусственно, как лосось.

Еще одно преимущество — концентрация питательных веществ в малом объеме. Благодаря этому даже небольшая порция обеспечивает значительную часть суточной потребности в ключевых нутриентах.

Как правильно употреблять сардины, чтобы получить максимальную пользу

Наиболее практичный вариант — консервированная сардина в собственном соку или оливковом масле. Она сохраняет большинство полезных веществ и не требует сложной обработки.

Также подходит свежая или замороженная сардина, которую можно запекать или готовить на пару. Важно избегать чрезмерного обжаривания, чтобы не разрушать жирные кислоты.

Дата публикации
Количество просмотров
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie