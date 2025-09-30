Рыбак вытащил сома-модника, который оставил ему свой "автограф": видео завирусилось в Сети

Рыбалка

Реклама

На реке Десна в Черниговской области рыбалке удалось завоевать настоящий трофей — гигантского сома весом 21,7 килограмма. Мужчина, которому посчастливилось поймать столь крупную рыбу, поделился видео своей борьбы. На кадрах виден огромный хищник, лежащий на земле рядом с самим рыбаком.

Видео он опубликовал в ТикТок.

Сом «оставил автограф»

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у мужчины травмирована рука. Рыбалка объяснил, что ранение он получил во время извлечения сома из воды, поскольку рыба его укусила. Этот случай подтверждает, что сомы — сильные хищники, способные оказывать серьезное сопротивление во время отлова, благодаря своей силе и острым зубам.

Реклама

Кроме того, комментаторы пошутили о «пирсинге» у сома, на что рыбак ответил, что это просто «модник».

Справка о речном гиганте

Сом является самой большой речной рыбой в Украине. Его тело удлинено, а голова широкая и плоская, покрытая скользкой кожей без чешуи. В дикой природе сомы могут вырастать до 3 метров в длину и весить более 100 кг, хотя в украинских реках обычно встречаются экземпляры до 30–50 кг.

Эти хищники питаются рыбой, ракообразными, насекомыми, а иногда и птицами или мелкими млекопитающими. Сом водится в больших реках Украины, таких как Десна, Днепр, Южный Буг и Днестр.

Напомним, в Норвегии рыбак Маркус Ростад поймал на удочку гигантского атлантического голубого тунца весом около 280 кг. Борьба с рыбой длилась около трех часов, и, по словам мужчины, эмоции с этого дня он запомнит на всю жизнь.

Реклама

Украинские рыбаки продолжают устанавливать впечатляющие рекорды. В этот раз настоящий трофей достался мужчине: в селе Уляники Киевской области он поймал зеркального карпа весом 30,8 кг.

Ранее сообщалось, несмотря на общее процветание водной фауны в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, недавние ихтиологические исследования там обнаружили исчезновение нескольких редких видов рыб, ранее здесь фиксировавшихся.