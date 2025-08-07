Рыбалка на Днепре: что, где и как ловить летом

Рыбалка / © unsplash.com

Лето — идеальное время для рыбалки. Особенно на Днепре, который является самой большой рекой Украины и настоящим раем для рыбаков. В его водах водится около 50 видов рыб, поэтому поймать здесь можно много интересного.

Самые распространенные виды рыб, которые встречаются на крючок:

Карась. Это, пожалуй, самый частый улов. Его популяция растет, что связано с увеличением количества зарослей, где он любит жить. На Днепре можно встретить два вида карасей — золотого и серебристого, причем последний имеет более вытянутое тело. Карась хорошо ловится в любое время суток и при любых условиях.

Плотва. Средний размер плотвы в Днепре достигает 1 кг. Особенно крупные экземпляры ловятся в сентябре-октябре, и рыбаки называют этот период «осенней плотвой». Лучше всего она клюет на сильном течении.

Щука. Этот хищник может достигать веса до 35 кг. Ее следует искать в тихих местах без течения, таких как ямы, водовороты и у поваленных деревьев, где она ждет своей добычи.

Лещ. В районе Киева можно поймать экземпляры весом до 5 кг, тогда как в Кременчуге чаще всего встречаются особи до 1 кг. Лещ обычно водится на большой глубине.

Окунь. Один из наименее осторожных хищников, жадно бросающийся на наживку и не боящийся рыбака. Его можно ловить в любое время года, за исключением периода нереста в марте-апреле.

Густера. По своему поведению похожа на леща, но обычно встречаются небольшие экземпляры весом до 1 кг.

Кроме этого, в Днепре можно поймать судака, сазана, карпа, сома, миня и многие другие виды рыб. Иногда встречается даже рыба-игла, которая обычно считается морским обитателем.

Особенности летней рыбалки на Днепре

Лето является самым результативным сезоном для рыбалки, поскольку в это время у многих рыб заканчивается нерест.

Июнь: в начале месяца рыба становится особенно активной, поднимаясь из глубины из-за прогрева воды. К концу июня, с началом цветения липы, ее активность несколько снижается.

Июль: в этот период рыба клюет преимущественно ранним утром. Прекрасным вариантом является ночная рыбалка, когда рыба активно питается, а охотнику легче оставаться незамеченным.

Август: ближе к концу месяца некоторые хищники, как судак и язь, начинают усиленно кормиться, готовясь к похолоданию.

