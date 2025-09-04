Рыбалка поймал в реке "монстра", который весит больше 10-летнего ребенка

Карп-рекордсмен / © скриншот с видео

Каждая рыбалка — это интрига, но некоторые истории становятся легендами.

Одному мужчине недавно удалось поймать такого великана, о котором мечтает каждый рыбак: карп, который весил невероятные 32,5 килограмма.

Рыба была настолько большая, что мужчина даже не смог удержать ее в руках, чтобы показать на камеру во всей красе, как можно увидеть на видео автора в ТикТок.

Для сравнения, рыба весит как 10-летний ребенок или целый мешок картофеля. Где именно рыбаку удалось поймать такой трофей, неизвестно.

Что это за рыба

Карп — одна из самых узнаваемых пресноводных рыб. Имеет массивное тело, большую голову и толстую чешую золотисто-зеленого цвета. Его природный ареал — Европа и Азия, но благодаря разведению он распространился почти по всему миру.

Питаются карпы преимущественно растительной пищей, водорослями, а также мелкими беспозвоночными. В природе они играют важную роль в поддержании экосистемы водоемов — разрыхляют почву на дне, влияют на круговорот питательных веществ и являются кормом для хищных рыб.

Напомним, в одном из озер Киева мужчина выловил рыбу-гиганта. В Дарницком районе столицы на озере Солнечное рыболов поймал белого амура весом 14,6 кг.