"Рыбу Судного дня" увидели на местном пляже: есть опубликованные фото

"Рыба Судного дня" / © ABC News

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Редкую и самую длинную рыбу увидели на пляже Оушен-Бич в Тасмании. Это загадочное существо из глубин является самой длинной костной рыбой в мире. Называется она селедочный король хохлатый. Эту рыбу очень редко можно увидеть на поверхности.

Об этом пишет ABC News.

Некоторые называют ее «рыбой-катастрофой» и «рыбой Судного дня», связывая появление с мифами о морских змеях и предзнаменованиях стихийных бедствий.

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«Я наблюдала за летающим вокруг морским орланом и заметила, что он спускается на пляж. Тогда я подумала: это необычно, я не часто вижу, как они садятся на пляж», — рассказала Сибил Робертсон, которая и увидела эту рыбу.

Жительница Страхана заметила, как солнце отражается от серебристой полосы на песке этого скалистого западного побережья.

«Я видела, что это длинная рыба, но я не имела представления, что это за рыба. Когда я подошла поближе, то увидела красивую окраску вокруг ее головы, а отметки на ней были сказочными», — призналась Робертсон.

Селедочный король / Фото: Сибил Робертсон / © ABC News

Найденная рыба была около 2 метров в длину. Робертсон отметила, что она была «добрых три шага» длиной. Хотя рыба имела некоторые повреждения, она была в хорошем состоянии.

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Женщина сделала несколько фотографий и опубликовала их в сообществе Citizen Scientists of Tasmania, где специалисты подтвердили, что это селедочный король хохлатый (Regalecus glesne). Эта рыба является самой длинной костной рыбой в мире, способной расти до 8 метров, и обычно обитает на глубинах до одного километра, из-за чего ее очень редко можно увидеть живой.

Учитывая, что вокруг уже кружили голодные птицы, власти были срочно уведомлены с просьбой взять образцы рыбы для исследования экспертами CSIRO. Пляж Оушен-Бич известен своей дикой природой, и его расположение уникально: на этой долготе между ним и Южной Америкой нет никакой суши.

Эксперты о редкой находке рыбы-ремня в Тасмании

Находка редкой рыбы на пляже Оушен-Бич в Тасмании вызвала настоящий ажиотаж среди ученых. Невилл Барретт, биолог рыб и доцент Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании, назвал это глубоководное существо «красоткой», подчеркивая ее уникальность.

Селедочный король / Фото: Сибил Робертсон / © ABC News

«Это очень редкий случай, когда кого-нибудь выбросит на берег. Отчетов вообще немного», — отметил доктор Барретт.

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По его словам, эта рыба может достигать 8 метров в длину и обитает в открытом океане на глубине от 150 метров до 1 километра.

Загадочность глубоководной рыбы

Интересно, что живых таких рыб видели очень мало людей. Доктор Барретт назвал это «действительно очень счастливым событием». Он объясняет, что их почти невозможно поймать траулерами или встретить во время ныряния, поскольку они живут в таких глубинах, куда человек редко проникает. Большинство из них после смерти просто опускаются на дно океана.

«Иногда, когда эти рыбы болеют, они по неизвестным причинам подплывают на поверхность. Их, по-видимому, много в океане, но они живут и умирают вне поля зрения рядового человека. Нам просто повезло в этом случае… один умер и выбросился на берег в хорошем состоянии», — добавил доктор Барретт.

Ихтиолог CSIRO Джон Погоноски рассказал, что в Австралии обитают два вида рыб-веслоносов: один распространен на юге страны и имеет десятки задокументированных наблюдений, а другой, тропический вид, встречается очень редко. Погоноски описал их как «впечатляющих» существ.

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По его данным, в Австралии известно не менее 70 случаев выбрасывания этих рыб на берег, зафиксированных в научных базах данных. CSIRO даже имеет в своей коллекции образец рыбы-ремня, найденной возле Тасманового моста в Гобарте более десяти лет назад. Учитывая их змеевидную форму, неудивительно, что эти рыбы-гиганты стали частью морских мифов.

«Когда видишь такое животное, люди придумывают всевозможные басни», — отметил Погоноски.

Относительно биологических особенностей доктор Барретт отметил, что тело рыбы желеобразное и питается она ракообразными.

«Они не главные хищники, они не быстро плавают. Продолжительность их жизни точно неизвестна, но что-то, достигающее 8 метров в длину — на это понадобится не менее 20–30 лет», — предположил доктор Барретт.

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Мифы о «рыбе Судного дня» и стихийных бедствиях

Эта длинная рыба часто ассоциируется со стихийными бедствиями и плохими новостями. Этот миф вновь обрел популярность, когда их заметили перед землетрясением и цунами Тохоку 2011 года в Японии. Однако доктор Барретт отрицает какие-либо научные доказательства того, что рыба могла чувствовать стихийное бедствие.

«Это просто случайное событие, нет никаких реальных доказательств того, что между ними есть какая-то связь. Я могу представить, что сильное землетрясение может побеспокоить находящуюся в воде рыбу. Оглушить ее и привести к тому, что некоторые из них выплывут на поверхность, но это одновременно [с катастрофой]. Старый миф заключается в том, что они исчезают за месяцы или годы до важного события — я не очень верил бы в эту теорию», — добавил доктор Барретт.

Ранее сообщалось, что ученые сфотографировали селедечного короля хохлатого на глубине около 463 метров.