Рыхлая, ароматная и невероятно яблочная: рецепт шарлотки, которую готовят этой осенью

Осень – это время, когда хочется что-то выпекать на кухне, чтобы дом наполнился теплым и приятным ароматом. Идеальная осенняя выпечка – шарлотка. Она будет идеально смаковать и к чашке чая, и к чашке кофе.

ТСН.ua делится рецептом шарлотки от победительницы "МастерШеф" Наталья Никишиной.

Ингредиенты

3 яйца;

100 г сахара;

три яблока;

100 г муки;

10 мл лимонного сока.

Приготовление

Яйца взбиваем с сахаром до стойкой пены. После этого бережно вмешиваем просеянную муку. Яблоки зачищаем снаружи и снутри. Нарезаем их маленькими кубиками. На дно формы выкладываем яблоки и заливаем тестом. Разогреваем духовку до 170 °С. Ставим выпекать шарлотку на 40 минут. Когда шарлотка готова, достаем из духовки и даем немного остыть. Затем достаем ее из формы, украшаем сахарной пудрой.

Напомним, мы делились рецептом шарлотки "12 ложек". Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не имеет времени на сложные кулинарные эксперименты.