- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Рыхлая, ароматная и невероятно яблочная: рецепт шарлотки, которую готовят этой осенью
Шарлотка получится очень воздушной и вкусной.
Осень – это время, когда хочется что-то выпекать на кухне, чтобы дом наполнился теплым и приятным ароматом. Идеальная осенняя выпечка – шарлотка. Она будет идеально смаковать и к чашке чая, и к чашке кофе.
ТСН.ua делится рецептом шарлотки от победительницы "МастерШеф" Наталья Никишиной.
Ингредиенты
3 яйца;
100 г сахара;
три яблока;
100 г муки;
10 мл лимонного сока.
Приготовление
Яйца взбиваем с сахаром до стойкой пены. После этого бережно вмешиваем просеянную муку.
Яблоки зачищаем снаружи и снутри. Нарезаем их маленькими кубиками. На дно формы выкладываем яблоки и заливаем тестом.
Разогреваем духовку до 170 °С. Ставим выпекать шарлотку на 40 минут.
Когда шарлотка готова, достаем из духовки и даем немного остыть. Затем достаем ее из формы, украшаем сахарной пудрой.
Напомним, мы делились рецептом шарлотки "12 ложек". Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не имеет времени на сложные кулинарные эксперименты.