ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

Рыхлая, ароматная и невероятно яблочная: рецепт шарлотки, которую готовят этой осенью

Шарлотка получится очень воздушной и вкусной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Шарлотка.

Шарлотка. / © Credits

Осень – это время, когда хочется что-то выпекать на кухне, чтобы дом наполнился теплым и приятным ароматом. Идеальная осенняя выпечка – шарлотка. Она будет идеально смаковать и к чашке чая, и к чашке кофе.

ТСН.ua делится рецептом шарлотки от победительницы "МастерШеф" Наталья Никишиной.

Ингредиенты

  • 3 яйца;

  • 100 г сахара;

  • три яблока;

  • 100 г муки;

  • 10 мл лимонного сока.

Приготовление

  1. Яйца взбиваем с сахаром до стойкой пены. После этого бережно вмешиваем просеянную муку.

  2. Яблоки зачищаем снаружи и снутри. Нарезаем их маленькими кубиками. На дно формы выкладываем яблоки и заливаем тестом.

  3. Разогреваем духовку до 170 °С. Ставим выпекать шарлотку на 40 минут.

  4. Когда шарлотка готова, достаем из духовки и даем немного остыть. Затем достаем ее из формы, украшаем сахарной пудрой.

Напомним, мы делились рецептом шарлотки "12 ложек". Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не имеет времени на сложные кулинарные эксперименты.

Дата публикации
Количество просмотров
51
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie