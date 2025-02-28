Рыхлые вареники на кефире: рецепт от известного шеф-повара

Продолжается неделя Масленицы. В этот период украинцы готовят много разных вкусностей. Среди которых – вареники. Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился семейным рецептом рыхлых вареников, приготовленных на кефире и без добавления яиц.

Рецепт вкусных вареников — на сайте ТСН.ua.

Ингредиенты для теста:

300 мл кефира

480–530 г муки

8 г соды или 10 г разрыхлителя

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

1 пачка сыра

1 маленькое яйцо или желток

50 г сахара

Приготовление

1. Важно, чтобы кефир для теста был кислым. В миску наливаем кефир и добавляем соду. Быстро перемешиваем, а затем добавляем муку. Замешиваем тесто.

2. Скачиваем тесто в валик, подсыпая немного муки. После этого нарезаем небольшими "шайбами" и открываем руками, формируя плоское округлое изделие.

3. На "шайбы" выкладываем начинку и формируем вареники.

4. Из подручных материалов – кастрюли и марли делаем паровую баню и выкладываем на нее вареники. Варим 5 мин, накрыв вареники лоханкой.

Важный совет : не переваривайте тесто.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить правильное тесто для вареников на минеральной воде.

Читайте также: