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Рыхлые вареники на кефире: рецепт от известного шеф-повара

Рыхлые вареники на кефире: рецепт от известного шеф-повара

Вареники. / Фото: pixabay.com

Главное в приготовлении – не переварить тесто.

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