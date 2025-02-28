Рыхлые вареники на кефире: рецепт от известного шеф-повара

Вареники. / Фото: pixabay.com
Главное в приготовлении – не переварить тесто.
Продолжается неделя Масленицы. В этот период украинцы готовят много разных вкусностей. Среди которых – вареники. Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился семейным рецептом рыхлых вареников, приготовленных на кефире и без добавления яиц.
Рецепт вкусных вареников — на сайте ТСН.ua.
1. Важно, чтобы кефир для теста был кислым. В миску наливаем кефир и добавляем соду. Быстро перемешиваем, а затем добавляем муку. Замешиваем тесто.
2. Скачиваем тесто в валик, подсыпая немного муки. После этого нарезаем небольшими "шайбами" и открываем руками, формируя плоское округлое изделие.
3. На "шайбы" выкладываем начинку и формируем вареники.
4. Из подручных материалов – кастрюли и марли делаем паровую баню и выкладываем на нее вареники. Варим 5 мин, накрыв вареники лоханкой.
Важный совет : не переваривайте тесто.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить правильное тесто для вареников на минеральной воде.
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