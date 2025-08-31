"Рюкзак военного времени" школьника и тревожный чемоданчик: как научить ребенка собирать нужные вещи

Что собирать ребенку в "рюкзак военного времени" и тревожный чемоданчик / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, что должно быть в ежедневном рюкзаке ребенка, как собрать домашний тревожный чемоданчик, как научить ребенка самостоятельно собирать необходимые вещи.

Какие главные советы по безопасности родителей и детей

Легко и быстро. Рюкзак военного времени ребенок должен носить каждый день, а тревожный чемодан стоит дома у входной двери.

Руки свободны. Ребёнок должен носить только рюкзак за плечами, в руках ничего не должно быть.

Минимум, но по существу. В рюкзаке должны быть критически важные вещи, а тревожный чемодан должен дополнять его.

Дублирование критического. В рюкзаке и тревожном чемоданчике должны быть документы, лекарства, контакты родителей и родственников.

Регулярная проверка раз в месяц необходимо обновлять вещи и проверять сроки хранения продуктов.

Что обязательно должно быть в «рюкзаке военного времени» школьника

Кроме учебников, тетрадей и ежедневных вещей в рюкзак нужно класть:

бутылку воды 0,5л;

питательный перекус;

фонарик, свисток;

павербанк 10 000 мА·ч и кабель для подзарядки;

мобильный телефон с офлайн-картой, чтобы при отсутствии интернета можно было сориентироваться и найти укрытие;

карточка с контактами родителей и родственников и медицинской информацией, если у ребенка хронические заболевания;

аптечка с перчатками, бинтами, антисептиком, пластырем и индивидуальным лекарством, если таковы нужны;

маска, салфетки;

термоодеяло;

светоотражающие наклейки;

небольшая сумма наличных денег;

копии документов — свидетельство, паспорт одного из родителей;

беруши или наушники-затычки.

Вес рюкзака должен быть не более 10-12% от веса ребенка.

Что нужно класть в домашний тревожный чемодан на 72 часа

Сохраняйте тревожный чемоданчик у входа. В нем должны быть:

документы — оригиналы и копии в водонепроницаемом файле, флешка;

вода — 2-3 л на человека и средства обеззараживания;

продукты на 2-3 дня — батончики, орехи, галеты, консервы, детское пюре;

сезонные вещи — одежда и белье, резервная пара обуви;

расширенная аптечка — турникет, гемостатики, стерильные повязки, анальгетики, индивидуальные лекарства ребенка на 7-10 дней;

павербанки, кабели, запасные батарейки;

фонарик, спички/зажигалка в водозащитном контейнере;

средства гигиены;

детская игрушка или книжка для понижения тревожности;

наличные мелкими купюрами;

карты местности и список укрытий;

надувная подушка и плед.

Как научить ребенка собирать рюкзак и тревожный чемоданчик самостоятельно