- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 3 мин
"Рюкзак военного времени" школьника и тревожный чемоданчик: как научить ребенка собирать нужные вещи
Во время войны безопасность ребенка зависит не только от взрослых, но и от того, насколько он готов действовать в чрезвычайных ситуациях. Рюкзак военного времени для школьника и домашний тревожный чемодан на 72 часа — это базовый набор вещей, которые помогают сохранить здоровье, связь и покой в критических обстоятельствах.
Рассказываем, что должно быть в ежедневном рюкзаке ребенка, как собрать домашний тревожный чемоданчик, как научить ребенка самостоятельно собирать необходимые вещи.
Какие главные советы по безопасности родителей и детей
Легко и быстро. Рюкзак военного времени ребенок должен носить каждый день, а тревожный чемодан стоит дома у входной двери.
Руки свободны. Ребёнок должен носить только рюкзак за плечами, в руках ничего не должно быть.
Минимум, но по существу. В рюкзаке должны быть критически важные вещи, а тревожный чемодан должен дополнять его.
Дублирование критического. В рюкзаке и тревожном чемоданчике должны быть документы, лекарства, контакты родителей и родственников.
Регулярная проверка раз в месяц необходимо обновлять вещи и проверять сроки хранения продуктов.
Что обязательно должно быть в «рюкзаке военного времени» школьника
Кроме учебников, тетрадей и ежедневных вещей в рюкзак нужно класть:
бутылку воды 0,5л;
питательный перекус;
фонарик, свисток;
павербанк 10 000 мА·ч и кабель для подзарядки;
мобильный телефон с офлайн-картой, чтобы при отсутствии интернета можно было сориентироваться и найти укрытие;
карточка с контактами родителей и родственников и медицинской информацией, если у ребенка хронические заболевания;
аптечка с перчатками, бинтами, антисептиком, пластырем и индивидуальным лекарством, если таковы нужны;
маска, салфетки;
термоодеяло;
светоотражающие наклейки;
небольшая сумма наличных денег;
копии документов — свидетельство, паспорт одного из родителей;
беруши или наушники-затычки.
Вес рюкзака должен быть не более 10-12% от веса ребенка.
Что нужно класть в домашний тревожный чемодан на 72 часа
Сохраняйте тревожный чемоданчик у входа. В нем должны быть:
документы — оригиналы и копии в водонепроницаемом файле, флешка;
вода — 2-3 л на человека и средства обеззараживания;
продукты на 2-3 дня — батончики, орехи, галеты, консервы, детское пюре;
сезонные вещи — одежда и белье, резервная пара обуви;
расширенная аптечка — турникет, гемостатики, стерильные повязки, анальгетики, индивидуальные лекарства ребенка на 7-10 дней;
павербанки, кабели, запасные батарейки;
фонарик, спички/зажигалка в водозащитном контейнере;
средства гигиены;
детская игрушка или книжка для понижения тревожности;
наличные мелкими купюрами;
карты местности и список укрытий;
надувная подушка и плед.
Как научить ребенка собирать рюкзак и тревожный чемоданчик самостоятельно
Сделайте чек-лист с картинками в рюкзаке. Для младших школьников пиктограммы помогут быстро сориентироваться, что нужно взять. Это снимает напряжение и превращает подготовку в понятный алгоритм.
Раз в неделю совершайте ревизию вместе. Проверяйте срок годности продуктов и лекарств, заряд павербанка, размер одежды. Через несколько недель ребенок сможет делать эту проверку сам.
Проводите игру «30 секунд до укрытия». Включите таймер и попросите ребенка взять рюкзак и собраться, будто прозвучала сирена. Это формирует навык быстрой и спокойной реакции без паники.
Добавьте персонализацию — наклейки, брелок. Если рюкзак будет иметь индивидуальные отметки, ребенок будет чувствовать его своим и более ответственно относиться к содержимому. К тому же, это поможет быстро узнать вещи среди рюкзаков других детей.