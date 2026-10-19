Ржавчина на груше и бактериальный ожог убивают сад: как остановить опасные болезни и сохранить урожай

Ржавчина на груше

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Ржавчина груши считается одной из самых опасных грибковых болезней, которая без принятия своевременных мер способна лишить садоводов урожая и привести к гибели даже взрослых деревьев. Поскольку грибок уничтожает листовую массу, из-за которой растение получает питательные вещества во время фотосинтеза, болезнь истощает дерево до полного отмирания. Автор канала Для людей и людей рассказывает, как бороться с этой проблемой, специфику ее распространения и правила осенней обработки сада.

Как возникает ржавчина на груше и какова роль можжевельника в размножении грибка

Снаружи ржавчина на груше сначала выглядит как обычное оранжевое пятнышко на верхней стороне листа. Однако ближе к осени с нижней стороны листовой пластины образуется настоящий ужас, сродни кадрам из фантастических фильмов ужасов или ленты о «Чужом». Там произрастают специальные «рожки», в которых созревают миллионы спор. Когда эти споры созревают, ветер разносит их на окрестные территории, где они находят промежуточного хозяина для зимовки.

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Основным местом размножения и зимнего сохранения спор является можжевельник, в частности такие его виды, как можжевельник казацкий и можжевельник китайский. Именно на этих кустах споры безопасно находятся зимой, а весной, при температуре от 6 градусов (и особенно при идеальных 10 градусах тепла) и при наличии дождей, они снова созревают и массово разлетаются вокруг. Казалось бы, самое простое решение — срубить куст можжевельника на собственном участке. Однако споры способны разноситься ветром на сотни метров и даже на несколько километров, поэтому инфекция легко прилетит от 1-го, 3-го или 10-го соседа или другой улицы.

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Ржавчина на груше

Какие сорта деревьев устойчивы к болезням, дополнительные риски для плодовых деревьев

Различные сорта груш по-разному реагируют на ржавчину. В одном и том же саду на одном дереве, растущем в непосредственной близости к можжевельнику, можно обнаружить лишь 2-3 пораженных листочка, тогда как другие сорта могут иметь более существенные поражения.

Кроме ржавчины, садовые деревья часто страдают от бактериального ожога, способного поражать значительную часть кроны.

К дополнительным факторам повреждения деревьев в современных украинских реалиях добавляются также последствия вражеских обстрелов, которые наносят физический ущерб садовым насаждениям.

Почему опрыскивать грушу в начале осени — пустая трата времени и средств

В разгар осени, в начале или середине октября, когда на дереве еще много листьев, проводить любое опрыскивание против ржавчины не имеет никакого смысла. К тому моменту часть листьев уже желтеет, а вся листовая система находится в стадии естественного отмирания. Поскольку большинство защитных препаратов работают именно через листовой аппарат, обработка в этот период не даст никакого результата и станет лишь пустой тратой времени и средств.

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Когда обрабатывать груши от ржавчины: чем и как это правильно делать

Время для эффективной обработки наступает в конце октября или начале ноября, когда на дереве остается лишь 1/3 часть листьев, а 2/3 уже опали.

Основные работы выполняют с помощью карбамида (мочевины). Для приготовления раствора берется 500 г карбамида на 10 литров воды. Поскольку карбамид растворяется очень плохо, его обязательно разводят в теплой воде и тщательно перемешивают.

Если в период ноября наблюдаются морозы, с обработкой следует немного подождать, пока температура воздуха не поднимется хотя бы до 6, а лучше до 10 градусов тепла.

Опрыскивание выполняют обязательно в первой половине дня, чтобы до наступления ночи дерево полностью высохло. Во время процедуры тщательно и обильно обрабатывают все дерево — остатки листьев, ветки и ствол, а также приствольный круг. Границу приствольного круга определяют, проведя условную линию от края самой длинной ветви к земле.

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Утилизация больных листьев

После того как дерево полностью сбросит все листья, его необходимо тщательно собрать по всему саду. Эти листья строго запрещено выбрасывать в компостную яму. Споры грибка сохраняются в компосте длительное время и при дальнейшем использовании удобрения на огороде или в саду будут снова поражать растения. Собранные больные листья необходимо только сжигать. Что касается обработки самого можжевельника, то этот вопрос оставляют исключительно на весенний период, поскольку осенью любое опрыскивание хвойных кустов не принесет никакой пользы.

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