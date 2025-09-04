С 8 января во всех кинотеатрах страны: 1+1 media начала работу над романтической комедией «Испытательный срок»

комедия Испытательный срок

Стало известно, что в этом году команда 1+1 media начала работу над вторым полнометражным фильмом собственного производства – романтической комедией «Испытательный срок» , которая выйдет в широкий прокат украинский уже 8 января 2026 года.

Производством ленты занимается 1+1 media совместно с продакшн-командой SFERA FILM . Продюсерами фильма являются Анна Гончар , руководитель инвестиционных и партнерских проектов Телевизионного бизнеса 1+1 media, и Дмитрий Сафановский . Автор сценария – Евгений Бургела , режиссер – Ирина Громозда . Дистрибьютор фильма в Украине – B&H Film Distribution.

Съемки фильма начнутся уже в сентябре в Киеве, а кто сыграет главные роли, станет известно уже совсем скоро. Однако команда интригует: к съемкам привлечены как суперзвезды украинской киноиндустрии, так и актеры, которые, без сомнения, станут настоящим открытием.

«Уже в этом году мы приступили к работе над вторым полным метром 1+1 media — это логичный шаг в развитии направления производства кинотеатрального контента. Мы системно работаем в разных сегментах, это один из наших бизнес-векторов, помогающий расширять аудиторию, создавать новые возможности для партнерств и формировать конкурентный украинский продукт» , — отметил Ярослав Пахольчук , генеральный директор 1+1 media.

«Испытательный срок» — это романтическая комедия о планируемой карьере и чувства, которые нельзя было предсказать заранее. О тех, кто сломался, но не сдался. И о том, что иногда главное испытание – в способности довериться снова.

«Нам хочется сделать легкое, доброе, остроумное, но в то же время эмоционально честное кино о людях, которые учатся открываться и доверять снова. "Испытательный срок" - это о новых шансах, которые появляются тогда, когда меньше всего их ждешь. В нашей истории современные герои, над которыми можно смеяться, плакать и влюбляться одновременно. Уверены, зритель найдет в фильме частицу себя» , - добавляет Анна Гончар.

О сюжете:

Главная героиня Полина – гламурная дочь бизнесмена, привыкшая к беззаботной жизни. После предательства отца она оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. Там она в течение месяца соперничает за должность с Романом — амбициозным и принципиальным коллегой, который видит мир совсем по-другому.

Их профессиональное соперничество постепенно перерастает в конфликты, неожиданные сближения и ситуации, где трудно отличить рабочие задачи от личных чувств.

Это романтическая комедия с актуальным юмором о поиске доверия, новых началах и о том, как самая жесткая конкуренция может неожиданно стать историей любви.

Премьера «Испытательного срока» в кинотеатрах Украины – 8 января 2026 года.

Страницы фильма в соцсетях: Instagram , Facebook , TikTok .

