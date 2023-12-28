С аммиаком или без: какая краска долго держится, лучше окрашивает седину и безопасна для волос

Если правильно подобрать краску, то домашняя покраска порадует максимальным эффектом: волосы будут, как после салона, и цвет будет держаться до двух месяцев.

Покраска волос дома – это еще тот квест. Потому что хочется, чтобы волосы остались на месте, сияли, как после работы мастера-парикмахера, и цвет держался хотя бы месяца два. И это возможно, если верно подобрать краску для собственного типа и структуры волос. Рассказываем, какую краску лучше выбирать, чтобы добиться желаемого эффекта от домашней покраски.

Как правильно выбрать краску для волос

Если вы решили краситься дома, сначала нужно определиться, какой именно результат вы хотите получить. Закрасить седину, изменить цвет волос или усилить существующий оттенок, придать волосам сияние и блеск, получить устойчивый результат, сохранить естественный цвет и здоровье своих локонов. Только после этого следует приступать к выбору краски.

Краска для волос с аммиаком идеально подходит для того, чтобы кардинально изменить цвет своих локонов, хорошо окрашивает седину и имеет стойкий результат – вплоть до двух месяцев. Продукт без аммиака будет идеальным для придания насыщенного цвета уже существующему оттенку, также придаст сияние вашим локонам. А краска держится без аммиака до тридцати дней.

Чем отличается краска с аммиаком от безаммиачной

Перед выбором подходящей краски для своих волос стоит знать кое-что о ее химических свойствах, чтобы ваши локоны остались здоровыми после домашнего окрашивания.

Краска с аммиаком. За счет аммиака окрасочное средство открывает верхний слой волосяной кутикулы и краска хорошо проникает во внутрь. Такое свойство вещества способно полностью изменять цвет волос. Краска с аммиаком делает цвет локонов более насыщенным и долго держится. Поэтому подходит для кардинального изменения оттенка, хотя имеет довольно неприятный резкий запах.

За счет аммиака окрасочное средство открывает верхний слой волосяной кутикулы и краска хорошо проникает во внутрь. Такое свойство вещества способно полностью изменять цвет волос. Краска с аммиаком делает цвет локонов более насыщенным и долго держится. Поэтому подходит для кардинального изменения оттенка, хотя имеет довольно неприятный резкий запах. Краска без аммиака. В таком средстве содержится вещество – моноэтаноламин, более мягко влияющий на верхний слой волос. Он не агрессивен, поэтому более безопасен для наших локонов, и не имеет резкого неприятного аромата. Такая краска подходит для тонирования волос, придания блеску, но будет держаться на локонах не больше месяца.

Если держать краску на волосах дольше, будет ли результат лучше

Мастера парикмахерского искусства развенчали этот миф – это абсолютная ложь. Поскольку на каждой упаковке производитель указывает определенное время проявления краски. Указанное время является оптимальным для получения желаемого эффекта. Поскольку именно за этот временной промежуток проявляются и иссякают все красители, содержащиеся в краске. Поэтому нет никакого смысла держать смесь на волосах дольше указанного времени. Ибо это может, напротив, привести к нежелательному результату, а еще можно повредить волосы.

Что влияет на результат окрашивания

Результат домашнего окрашивания будет зависеть от исходного цвета волос, выбранного тона, состояния и структуры ваших локонов. Обычно производитель указывает на упаковку, какой эффект вы получите от выбранной краски и сколько она будет держаться.

Как на результат окрашивания будет влиять состояние ваших локонов? Когда наружная кутикула волоса повреждена, локоны теряют свою гладкость и эластичность, становятся пористыми. Если покрасить такие волосы, то в результате цвет станет насыщеннее и ярче. Но во время вымывания волосы будут тускнеть, потому что из-за поврежденного состояния будут скорее отдавать пигмент.

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