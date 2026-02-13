ТСН в социальных сетях

Дата публикации
С чем ни в коем случае нельзя есть рыбу: этот продукт убивает ее полезные свойства

Специалисты объясняют, какой популярный гарнир способен уменьшить пищевую ценность рыбы и ухудшить ее усвоение.

Вера Хмельницкая
С чем нельзя есть рыбу

С чем нельзя есть рыбу / © www.freepik.com/free-photo

Рыба считается одним из самых полезных продуктов — она снабжает организм белком, омега-3 кислотами и микроэлементами, необходимыми для работы мозга и сердца. Но она может лишиться части своей ценности, если подавать ее с неправильными гарнирами. Поскольку некоторые продукты замедляют усвоение омега-3, делают блюдо более тяжелым для желудка и даже изменяют его вкусовые свойства. И один из них — тот, который хозяйки привыкли подавать с рыбой автоматически.

Какой популярный гарнир нивелирует всю пользу рыбы

Диетологи отмечают: рыбу не стоит совмещать с крахмалистыми гарнирами, особенно с картофелем. Именно такое сочетание блюд считается самым популярным, но одновременно менее полезным.

Белки рыбы и крахмала усваиваются с помощью различных ферментов, поэтому при одновременном употреблении этих продуктов пищеварительная система работает с двойной нагрузкой. В результате организм тратит больше времени на переработку пищи, а часть полезных веществ просто не успевает усвоиться.

Поэтому, не следует подавать рыбу с картофельным пюре, потому что такой тандем считается менее питательным.

Почему картофель нивелирует ценность рыбы

При одновременном переваривании белков и крахмала желудок вынужден производить ферменты с противоположными функциями. Это замедляет пищеварение и создает среду, в которой омега-3 кислоты усваиваются значительно хуже.

Кроме того, крахмалистый гарнир образует на слизистой легкой плёнке, которая закрывает полезные жиры внутри и мешает им усваиваться.

С чем на самом деле нужно есть рыбу

Чтобы извлечь максимальную пользу от рыбных блюд, их лучше сочетать с легкими и нейтральными продуктами. Самыми удачными дополнениями считаются:

  • тушеные или свежие овощи;

  • зелень;

  • лимон и другие цитрусовые;

  • рис или булгур;

  • оливковое масло и лёгкие соусы.

Такие варианты не мешают усвоению омега-3 и поддерживают чувство легкости после еды.

