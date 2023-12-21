С чем носить ботильоны, чтобы фигура стала визуально стройной: 4 стильных варианта

Если к обуви правильно подобрать одежду, вы сможете сделать свою фигуру стройной, а ноги длинными, как у моделей.

Чтобы в любой обуви вы выглядели роскошно, достаточно просто правильно скомбинировать ее с одеждой. Это же касается ботильонов. Такая обувь достаточно удобна и в то же время хороша, поэтому у каждой модницы наверняка есть по несколько пар. Но многие женщины переживают, чтобы ботильоны визуально не укорачивали их фигуру. Мы собрали несколько советов от стилистов, которые помогут вам быть самыми прекрасными и стройными в своей обуви.

Ботильоны с платьем или юбкой

С чем носить ботильоны / Фото: pixabay.com

Для такого сочетания одежды и обуви существует универсальное правило – юбка должна быть выше колена. Если юбка будет длины миди, то есть ниже колена, тогда ноги будут зрительно короткими. Если вы любите носить длинную одежду, тогда следует выбирать длину макси. Юбка будет прикрывать обувь и зрительно удлинять ваш силуэт. Такая комбинация сейчас на пике трендов, поэтому вы будете выглядеть потрясающе и безупречно.

Ботильоны на каблуках и костюм

С чем носить ботильоны / Фото: pixabay.com

Обувь на каблуках удлиняет фигуру, выравнивает осанку и приподнимает ягодицы. За счет того, что в такой обуви мышцы работают по-другому, меняется сама речь тела. Идеально такая обувь будет смотреться с брючными костюмами, образ получится элегантной и дорогой. В то же время можно будет за счет пиджака и прямых штанов замаскировать недостатки фигуры. А каблуки придадут ногам длины и стройности.

Ботильоны и джинсы

С чем носить ботильоны / Фото: Freepik

Такая комбинация в образе всегда стильна и изысканна. Здесь следует отметить, что широкие джинсы должны прикрывать обувь, открывая только носок и каблук. Если это узкие джинсы, их нужно подкатывать к краю обуви, тогда ноги визуально станут длиннее. Следует избегать широких джинсов до лодыжки, потому что такое сочетание только укоротит рост.

Правильный выбор ботильонов

С чем носить ботильоны / Фото: Freepik

Ботильоны следует выбирать по типу своей фигуры, чтобы они идеально дополняли любой ваш образ. Если у вас небольшой рост, то не стоит покупать обувь с большими пряжками или другими массивными декоративными элементами. Для невысокого роста лучшим выбором станет пара на невысоких каблуках и заостренным носом, что поможет дополнительно визуально удлинить фигуру.

Читайте также:

Главные антитренды в одежде 2024 года: об этих вещах следует забыть и чем их лучше заменить

Эта одежда старит женщин 40+: пять зимних вещей, от которых стоит избавиться и чем их заменить

Сразу минус 10 килограммов: пять стильных вещей, которые помогут скрыть живот