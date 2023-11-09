С чем носить джинсы: 9 образов от француженок, которые нужно повторить, чтобы выглядеть незабываемо

Никто так, как француженки, не чувствует стиля и модных тенденций. Когда они что-то одевают, будто каждый раз проживают новую жизнь, создавая потрясающие образы даже из самых простых вещей. Поэтому их секретами обязательно нужно воспользоваться, чтобы каждый день быть неотразимой и привлекательной. Рассказываем, с чем носить джинсы, чтобы выглядеть дорого и стильно в любой ситуации.

Джинсы, пиджак и обувь на каблуке

С чем носить джинсы / Фото: pixabay.com

Это один из самых любимых фэшн-приемов всех модниц мира, не только француженок. Сочетание прямых джинсов или модных джинсов-клеш с пиджаком оверсайз и стильной обувью на небольшом каблуке – это беспроигрышный вариант для работы, прогулки и даже праздников. А наибольшим плюсом является то, что каждая дама может повторить этот несложный, однако стильный аутфит, ведь все необходимое есть в гардеробе практически всех женщин. В этом сезоне можно отдохнуть от базового темного цвета и выбрать пиджак карамельного оттенка. Поскольку беж отвоевал лидерство на модном олимпе.

Джинсы, свитер и лоферы

С чем носить джинсы / Фото: pixabay.com

Что может быть идеальнее в холодную погоду, чем теплый свитер или кардиган в тандеме с джинсами. Чтобы сделать базовый лук более интересным, француженки добавляют яркие детали и обувают трендовые лоферы. В этом сезоне такую обувь предлагают носить с носками всевозможных ярких цветов.

Рубашка, джинсы и украшения

С чем носить джинсы / Фото: pixabay.com

Парижская модница Лея Сфез рекомендует такой образ тем, кто ищет золотую середину между практическим аутфитом и элегантностью. Обычные джинсы, дополненные рубашкой безупречного кроя и яркими украшениями, заиграют по-новому. Стилисты рекомендуют отойти от традиций и заменить классическую белую рубашку на голубую глубокий оттенок в стиле «тихая роскошь».

Трендовое пальто длины макси и джинсы

С чем носить джинсы / Фото: pixabay.com

Черное или синее длинное пальто в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 занимает центральное место на модном олимпе. Поэтому стильные француженки не обошли этот тренд своим вниманием. Минималистическое пальто макси темного насыщенного цвета хорошо сочетается как с повседневными джинсами, так и с вечерним платьем. Поэтому такой образ обязательно следует попробовать, поскольку он еще несколько лет не потеряет своей актуальности.

Total denim

С чем носить джинсы / Фото: pixabay.com

Это один из самых главных модных трендов в этом сезоне. И здесь речь не только о джинсах или куртках, но и о рубашках, тренчах, кроп-топах, платьях и юбках. Потому их можно смело совмещать в сплошной образ – и вы будете на пике модных трендов. Такой аутфит француженки просто обожают и его легко повторить.

Джинсы, водолазка и кожаная куртка

С чем носить джинсы / Фото: pixabay.com

Французские модные инфлюэнсерки уже давно доказали, что можно выглядеть одинаково естественно и органично как в романтических платьях, так и в дерзких образах с кожаными куртками. Поэтому по примеру этих модниц можно выбирать кожаные куртки разных моделей и комбинировать их с базовыми вещами – водолазками и джинсами. Такой лук будут непринужденными и одновременно стильными, что прекрасно подойдет на каждый день.

Джинсы, свитер оверсайз и сумочка на цепочке

С чем носить джинсы / Фото: pixabay.com

Это очень удобное сочетание, когда совсем не хочется моды и трендов. Джинсы, просторный и уютный свитшот, словно снятый с бойфренда, помогут чувствовать себя максимально комфортно. А завершить такой образ французские модницы предлагают элегантной сумочкой на цепочке. Эта деталь придаст базовому аутфиту требуемую нотку роскоши.

Блуза и джинсы

С чем носить джинсы / Фото: pixabay.com

Это любимый образ француженок, сочетающий в себе практичность и романтизм. Если джинсы отвечают за первый, то блузка безусловно закрывает второй вопрос. Белая простая блуза и многослойные украшения с обычными джинсами – такую формулу стиля нам предлагают французские стилисты. Таким образом, можно без лишних усилий создать роскошный и модный образ, который будет выглядеть не хуже, чем платье или брючный костюм.

Многослойный образ

С чем носить джинсы / Фото: pixabay.com

Для меняющейся осени трудно придумать что-то лучшее и практичнее многослойного образа. Французские дамы заботятся о своем комфорте, поэтому активно пользуются этим приемом в комбинировании стилей. В таком образе за основу нужно брать джинсы прямого кроя, идеально сидящие по фигуре. Далее можно комбинировать несколько вещей сверху, например рубашку, свитшот и куртку. Такой аутфит подойдет на каждый день, его легко повторить и трансформировать в зависимости от погодных условий.

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