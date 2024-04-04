С чем носить кроссовки весной-летом 2024 года: варианты для стильного образа

Кроссовки – это несомненно самая практичная обувь, которую можно комбинировать с любой одеждой. В такой обуви можно пойти на прогулку, вечеринку или даже торжественное мероприятие, образ будет непревзойденным и всегда уместным. Стилисты рекомендуют весной-летом 2024 несколько аутфитов с кроссовками для создания индивидуального и незабываемого лука. Рассказываем, с чем лучше всего сочетать кроссовки, чтобы выглядеть стильно при любых обстоятельствах.

Кроссовки и брюки в спортивном стиле

С чем носить кроссовки весной-летом 2024 / Фото: Freepik

Такое сочетание вещей будет создавать спортивно-стильный аутфит. Кроссовки можно комбинировать с футболками, свитшотами, леггинсами, джинсами и т.д. Такая одежда будет идеальной для прогулок, активного отдыха или походов по магазинам.

Кроссовки, джинсы или леггинсы и пиджак

С чем носить кроссовки весной-летом 2024 / Фото: Freepik

Этот тандем создаст образ кэжуал-стиля. Он будет уместен на работу, если нет офисного дресс-кода, для встреч в кафе или романтических свиданий. Главное, чтобы одежда была монохромной, чтобы общий лук был гармоничным и стильным.

Кроссовки и юбка или платье

С чем носить кроссовки весной-летом 2024 / Фото: pixabay.com

Такой ультрамодный образ будет идеальным для деловой встречи, романтического свидания или вечеринки. Если акцентировать одежду модными аксессуарами, можно создать потрясающий аутфит.

Кроссовки и классический костюм

С чем носить кроссовки весной-летом 2024 / Фото: pixabay.com

Такой элегантный спортивный образ подойдет решительным и целеустремленным женщинам. Кроссовки можно сочетать с брюками, пиджаком или брючным костюмом. Такая одежда будет уместна для различных встреч, собраний или бизнес-мероприятий.

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