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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
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С чем нужно пить чай, чтобы снизить артериальное давление: исследование ученых удивит

Ученые отмечают, что снизить давление можно даже без употребления таблеток.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чай.

Чай. / © unsplash.com

Употребление шоколада и чая может быть полезно для сердечно-сосудистой системы. Соединение флаван-3-оли, содержащееся в напитке и этих сладостей, может помочь снизить кровяное давление.

Об этом свидетельствуют результаты исследования европейских ученых, сообщает Verywellhealth .

В исследованиях приняли участие данные 5205 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом, а также тех, кто не имел никаких из этих заболеваний.

"У людей с повышенным артериальным давлением или гипертензией степень снижения давления была подобна тому, которого можно было бы ожидать от специальных таблеток", - рассказал профессор сердечно-сосудистой медицины в Университете Суррея Кристиан Хайсс.

По его словам, у людей с низким кровяным давлением наблюдалось лишь очень незначительное понижение артериального давления.

Диетолог Кевин Парк отмечает, чтобы почувствовать пользу флаван-3-олов нужно регулярно добавлять в свой рацион продукты, содержащие его.

По словам ученых, средняя доза флаван-3-малл, потребляемая участниками исследования, составляла около 500-600 миллиграммов в день.

Напомним, ранее мы писали о том , почему японский чай матча стал настоящим суперфудом и сколько его можно выпивать в день.

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Дата публикации
Количество просмотров
182
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