Сало можно засолить без рассола сухим способом. / © iStock

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Сало сухим способом засаливают без воды. Для такогорецепта лучше всего подходят плотные куски со спины или боков толщиной 3,5-4 см – они хорошо держат форму и равномерно просаливаются.

Об этом способе засолки рассказывает Ukr.media.

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Какое сало выбрать и сколько соли взять

Сало должно быть плотным, с кожурой, без желтых пятен и постороннего запаха. Мягкую подбрюшину для такого способа лучше оставить для отдельной заготовки.

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На 1 кг сала понадобится:

80-85 г крупной соли;

5–6 зубчиков чеснока;

1 ст. л. молотого черного перца;

2–3 лавровых листа.

Количество соли лучше взвесить, а не отмеривать ложками: вес зависит от помола и плотности продукта.

Как засолить сало сухим способом

Сначала подготовьте куски длиной примерно 10–12 см. Кожицу нужно тщательно поскрести ножом, а на больших кусках сделать несколько неглубоких надрезов, чтобы соль распределилась лучше.

На дно чистой стеклянной или эмалированной емкости насыпьте слой соли толщиной 1–1,5 см. Кусочки сала натрите солью со всех сторон и выложите шкуркой вниз. Каждый последующий слой пересыпайте солью, а сверху оставьте ее чуть больше.

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Накройте сало дощечкой или перевернутой тарелкой, поставьте сверху небольшой фитиль и уберите в холодильник. Выдерживайте его около двух недель, а через 5–7 дней поменять куски местами: верхние уложите вниз, нижние — вверх.

Важно соблюдать температуру. В исходном рецепте указан диапазон от +2 до +7 °C, но для скоропортящихся продуктов Госпродпотребслужба рекомендует поддерживать в холодильнике +4 °C или ниже. Поэтому при возможности для таких заготовок лучше иметь отдельный холодильник и контролировать температуру термометром.

Когда добавлять чеснок и специи

Есть два варианта. Для пряной засолки измельченный чеснок и перец смешивают с солью, а смесь втирают в надрезы и поверхность сала. Лавровые листья кладут между кусками.

Другой способ – засолить сало только солью, а чесноком и перцем натереть уже перед подачей. Так аромат свежего чеснока будет более выразительным.

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Через две недели лишнюю соль с поверхности готового сала можно счистить ножом. Заверните кусок в пергамент, фольгу или пищевую пленку и храните его в холодильнике при температуре +4 °C или ниже, а для более длительного хранения такое сало можно порционно заморозить. Не стоит полагаться на старый совет держать домашнюю заготовку годами в амбаре или на чердаке: без контролируемых условий это не гарантирует безопасность продукта.

Сало на столе – лучшие рецепты

Тонко нарезанное сало можно сделать пикантной закуской , добавив к нему соевый соус, французскую и крепкую горчицу, черный и острый перец, маринованный лук, укроп и чеснок. Все составляющие перемешивают и оставляют в холодильнике на 60 минут, чтобы сало пропиталось специями и приобрело выразительный вкус.

Для другой закуски вместо горчицы используют копченую паприку, которая придает салу легкий дымный аромат . Его нарезают небольшими кусочками, смешивают с луком, укропом, чесноком, солью, перцем, сахаром и яблочным или винным уксусом, а затем выкладывают слоями в банку и оставляют в холодильнике на 6–12 часов.

А еще сало используют не только для холодных закусок, но и для сытных мясных заготовок . Для ушкварков берут 2,5 кг свинины и 1 кг сала, добавляют соль, перец и лавровый лист, а затем томят под крышкой в духовке при 180 С примерно 3,5 часа. Сало постепенно вытапливается, образуя смалец, покрывающий мясо.

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