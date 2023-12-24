С днем ангела Евгении: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

Сегодня день ангела Евгении. В этот день можно поздравить близких и знакомых по имени Женя с именинами.
В этот день отмечают именины все девушки по имени Евгения (Женя).
Что означает имя Евгения (Женя)?
По происхождению женское имя Евгения древнегреческое. Буквальная трактовка его значения — "благородная".
Обычно в детстве Жене достаточно мягкие и застенчивые. С ними трудно установить контакт, потому что они сами избегают сближения.
Во взрослом возрасте Евгения становится трудолюбивой, целеустремленной, усердной. Также женщина может стать более серьезной и нравственно устойчивой. Однако из-за страха предательства и обмана она часто остается одинокой.
Когда праздновать День Ангела Евгении?
Именины Евгении 2023-2024 по православному календарю празднуют: 24 декабря, 5 января, 6 и 19 июля, 30 августа.
Поздравления с именинами Евгении (Женни) в стихах и прозе
Поздравляю тебя, Евгений, с именинами. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также изобилия, вдохновения и крепких сил. Обнимаю.
***
Пусть Евгении жизненный путь
Устилают небесные звезды,
И ангел твой хранитель,
Да будет с тобой всегда!
Чтобы ты каждый миг почувствовал
Богородицы искреннюю опеку.
Бог с неба тебе да дарит
Счастья, здоровья и долгого возраста.
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С Днем ангела Евгении! Пусть твой небесный покровитель поддерживает тебя на каждом шагу. Счастья и согласия!
***
Я помолюсь за Женю всем ангелам в мире
И попрошу василю в спелой ржи,
И попрошу здоровье и счастье для тебя,
Радости светлое, голубое небо.
Я попрошу тебе только веры и силы,
Чтобы беды тебя не смели, не скосили.
Я попрошу для тебя силы крица и стали,
Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.
Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,
Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.
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Евгение, поздравляю с Днем ангела! Пусть все плохое обходит, а в жизни останутся только радость, счастье и здоровье.
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