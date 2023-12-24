С днем ангела Евгении: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

Сегодня день ангела Евгении. В этот день можно поздравить близких и знакомых по имени Женя с именинами.

В этот день отмечают именины все девушки по имени Евгения (Женя).

Что означает имя Евгения (Женя)?

По происхождению женское имя Евгения древнегреческое. Буквальная трактовка его значения — "благородная".

Обычно в детстве Жене достаточно мягкие и застенчивые. С ними трудно установить контакт, потому что они сами избегают сближения.

Во взрослом возрасте Евгения становится трудолюбивой, целеустремленной, усердной. Также женщина может стать более серьезной и нравственно устойчивой. Однако из-за страха предательства и обмана она часто остается одинокой.

Когда праздновать День Ангела Евгении?

Именины Евгении 2023-2024 по православному календарю празднуют: 24 декабря, 5 января, 6 и 19 июля, 30 августа.

Поздравления с именинами Евгении (Женни) в стихах и прозе

Поздравляю тебя, Евгений, с именинами. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также изобилия, вдохновения и крепких сил. Обнимаю.

С днем ангела, Женя / Фото: ТСН.ua

***

Пусть Евгении жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Да будет с тобой всегда!

Чтобы ты каждый миг почувствовал

Богородицы искреннюю опеку.

Бог с неба тебе да дарит

Счастья, здоровья и долгого возраста.

С днем ангела, Женя / Фото: ТСН.ua

***

С Днем ангела Евгении! Пусть твой небесный покровитель поддерживает тебя на каждом шагу. Счастья и согласия!

С днем ангела, Женя / Фото: ТСН.ua

***

Я помолюсь за Женю всем ангелам в мире

И попрошу василю в спелой ржи,

И попрошу здоровье и счастье для тебя,

Радости светлое, голубое небо.

Я попрошу тебе только веры и силы,

Чтобы беды тебя не смели, не скосили.

Я попрошу для тебя силы крица и стали,

Чтобы заботы ежедневно в пути отстали.

Я помолюсь за тебя всем ангелам в мире,

Пусть дарят годы тебе длинные и светлые.

С днем ангела, Женя / Фото: ТСН.ua

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Евгение, поздравляю с Днем ангела! Пусть все плохое обходит, а в жизни останутся только радость, счастье и здоровье.

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