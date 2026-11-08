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С Днем десантно-штурмовых войск 2026: лучшие поздравления для украинских десантников в стихах и прозе
8 ноября в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Это праздник воинов, которые выполняют сложные боевые задачи, демонстрируют выдержку и профессионализм и защищают страну в самых ответственных направлениях.
По случаю праздника родные, друзья и собратья присылают военнослужащим слова благодарности и поддержки. В этот день хочется пожелать десантникам крепкого здоровья, надежного плеча рядом, успешного выполнения задач и скорейшего возвращения домой.
Собрали оригинальные поздравления с Днем ДШИ в стихах и прозе, которые можно отправить близкому человеку, опубликовать в соцсетях или дополнить ими праздничную открытку.
Поздравления с Днем ДШИ в стихах
Вы — гордость нашей страны,
Надежный щит в борьбе.
Пусть хватает сил и веры,
А судьба поможет вам в пути.
Пусть собратья будут рядом,
Пусть обходят опасности,
А дома родные с нетерпением
Ждут объятия теплые!
***
С праздником, воин, поздравляю!
Здоровья и мужества желаю,
Удачи в каждом дне,
А родные будут в тепле.
Да хранит вас небо синее,
Пусть победа придет в Украину,
И каждый путь ведет домой,
Где любят, верят и ждут снова.
***
Десантно-штурмовые войска,
Ваша отвага — крепкая рука.
Вы за свободу стоите ежедневно,
Защищаете землю своей страны.
Да будут успешными ваши задачи,
Пусть хватает сил и сил,
Пусть каждый из вас вернется живым,
А мир станет общим будущим всем!
Поздравление с Днем десантно-штурмовых войск в прозе
С Днем ДШИ! Спасибо за мужество, стойкость и службу Украины. Желаю крепкого здоровья, надежных собратьев, удачных решений и как можно больше поводов улыбаться. Береги себя и возвращайся домой!
***
Поздравляю с Днем Десантно-штурмовых войск! Я горжусь твоей силой, выдержкой и преданностью Украине. Желаю, чтобы рядом всегда были люди, которым можно доверять, а каждый сложный день завершался хорошими новостями. Пусть тебя оберегают судьба и ангел-хранитель, а дома всегда ждут любовь и тепло.
***
Друг, с праздником! Желаю тебе крепкого здоровья, силы духа и уверенности в своих силах. Пусть собратья никогда не подводят, командование ценит твою работу, а каждая задача завершается успешно. Береги себя, держись и помни: тебя ждут!
***
Поздравляем военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником! Спасибо за отвагу, ответственность и преданность украинскому народу. Желаем крепкого здоровья, выдержки, надежного боевого братства, успехов в службе и поддержки родных. Пусть каждый защитник и каждая защитница смогут вернуться к своим близким.
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В День ДШВ хочу пожелать тебе самого важного: чтобы жизнь берегла тебя на каждом шагу, чтобы рядом были верны собратья, а мысли о доме прибавляли сил. Пусть родные новости согревают сердце даже на расстоянии, а впереди будет больше спокойных дней, встреч и счастливых моментов. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. Возвращайся домой!
Открытки с Днем десантно-штурмовых войск
Короткие поздравления с Днем ДШВ для SMS и соцсетей
Если нужно быстро поздравить десантника, воспользуйтесь одним из этих пожеланий:
С Днем ДШИ! Крепкого здоровья, несокрушимого духа, надежных собратьев и счастливого возвращения домой!
Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть каждый день приносит хорошие новости, а рядом всегда будут поддержащие.
С праздником, украинские десантники! Спасибо за мужество, выдержку и защиту нашей страны. Слава ДШВ и Слава Украины!
Желаю сил, сил, уверенности и успешного выполнения всех задач. Берегите себя!
С Днем ДШИ! Пусть здоровье будет крепким, собратьями надежными, а дома всегда ждут с любовью.
Спасибо за службу и отвагу. Желаю Божьей защиты, добрых людей рядом и скорейшей встречи с родными.
Поздравляю с праздником! Пусть каждый ваш шаг приближает Украину к победе, а каждый день дарит надежду на мирное будущее.