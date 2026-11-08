С Днем десантно-штурмовых войск 2026: лучшие поздравления для украинских десантников в стихах и прозе

С Днем десантно-штурмовых войск 2026 / © unsplash.com

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По случаю праздника родные, друзья и собратья присылают военнослужащим слова благодарности и поддержки. В этот день хочется пожелать десантникам крепкого здоровья, надежного плеча рядом, успешного выполнения задач и скорейшего возвращения домой.

Собрали оригинальные поздравления с Днем ДШИ в стихах и прозе, которые можно отправить близкому человеку, опубликовать в соцсетях или дополнить ими праздничную открытку.

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Поздравления с Днем ДШИ в стихах

Вы — гордость нашей страны,

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Надежный щит в борьбе.

Пусть хватает сил и веры,

А судьба поможет вам в пути.

Пусть собратья будут рядом,

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Пусть обходят опасности,

А дома родные с нетерпением

Ждут объятия теплые!

***

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С праздником, воин, поздравляю!

Здоровья и мужества желаю,

Удачи в каждом дне,

А родные будут в тепле.

Да хранит вас небо синее,

Пусть победа придет в Украину,

И каждый путь ведет домой,

Где любят, верят и ждут снова.

***

Десантно-штурмовые войска,

Ваша отвага — крепкая рука.

Вы за свободу стоите ежедневно,

Защищаете землю своей страны.

Да будут успешными ваши задачи,

Пусть хватает сил и сил,

Пусть каждый из вас вернется живым,

А мир станет общим будущим всем!

Поздравление с Днем десантно-штурмовых войск в прозе

С Днем ДШИ! Спасибо за мужество, стойкость и службу Украины. Желаю крепкого здоровья, надежных собратьев, удачных решений и как можно больше поводов улыбаться. Береги себя и возвращайся домой!

***

Поздравляю с Днем Десантно-штурмовых войск! Я горжусь твоей силой, выдержкой и преданностью Украине. Желаю, чтобы рядом всегда были люди, которым можно доверять, а каждый сложный день завершался хорошими новостями. Пусть тебя оберегают судьба и ангел-хранитель, а дома всегда ждут любовь и тепло.

***

Друг, с праздником! Желаю тебе крепкого здоровья, силы духа и уверенности в своих силах. Пусть собратья никогда не подводят, командование ценит твою работу, а каждая задача завершается успешно. Береги себя, держись и помни: тебя ждут!

***

Поздравляем военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником! Спасибо за отвагу, ответственность и преданность украинскому народу. Желаем крепкого здоровья, выдержки, надежного боевого братства, успехов в службе и поддержки родных. Пусть каждый защитник и каждая защитница смогут вернуться к своим близким.

***

В День ДШВ хочу пожелать тебе самого важного: чтобы жизнь берегла тебя на каждом шагу, чтобы рядом были верны собратья, а мысли о доме прибавляли сил. Пусть родные новости согревают сердце даже на расстоянии, а впереди будет больше спокойных дней, встреч и счастливых моментов. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. Возвращайся домой!

Открытки с Днем десантно-штурмовых войск

Открытки с Днем десантно-штурмовых войск / © ТСН

Открытки с Днем десантно-штурмовых войск / © ТСН

Открытки с Днем десантно-штурмовых войск / © ТСН

Короткие поздравления с Днем ДШВ для SMS и соцсетей

Если нужно быстро поздравить десантника, воспользуйтесь одним из этих пожеланий:

С Днем ДШИ! Крепкого здоровья, несокрушимого духа, надежных собратьев и счастливого возвращения домой!

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть каждый день приносит хорошие новости, а рядом всегда будут поддержащие.

С праздником, украинские десантники! Спасибо за мужество, выдержку и защиту нашей страны. Слава ДШВ и Слава Украины!

Желаю сил, сил, уверенности и успешного выполнения всех задач. Берегите себя!

С Днем ДШИ! Пусть здоровье будет крепким, собратьями надежными, а дома всегда ждут с любовью.

Спасибо за службу и отвагу. Желаю Божьей защиты, добрых людей рядом и скорейшей встречи с родными.

Поздравляю с праздником! Пусть каждый ваш шаг приближает Украину к победе, а каждый день дарит надежду на мирное будущее.

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