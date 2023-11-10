С этим хитрым способом вы забудете о гниении овощей в холодильнике: свежесть будет сохраняться надолго

Доступное средство для тех, кто любит экономить и не хочет, чтобы в холодильнике быстро портились продукты.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с такой проблемой, когда купленные овощи начинали быстро гнить в холодильнике. Кажется, что мы только вчера принесли свежие продукты, а уже сегодня они стали мягкими и даже покрылись плесенью. Это очень неприятно, да еще и экономически невыгодно.

Оказывается, есть один простой способ, который поможет избежать гниения овощей. Теперь продукты будут оставаться свежими на более продолжительное время. И этот замысловатый лайфхак связан с использованием бумажных полотенец.

Основная причина гниения овощей в холодильнике – чрезмерная влага. А бумажные полотенца помогут ее поглощать. Также они будут предотвращать образование конденсата внутри контейнеров или пакетов с овощами и фруктами.

Как правильно использовать бумажные полотенца для предотвращения гниения овощей в холодильнике? Всё очень просто. Если вы обычно храните овощи в пакетах, возьмите несколько листов бумажных полотенец, сложите их, а затем положите на дно пакета. При использовании контейнеров сложенные полотенца можно выложить также на дно, а сверху высыпать свежие овощи.

Не забывайте регулярно проверять. Как только бумажные полотенца станут мокрыми, их нужно заменить. Так вы обеспечите оптимальное поглощение влаги.

Читайте также: