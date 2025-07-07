С этими породами легко жить вместе: эксперты назвали топ-8 спокойных кошек, которые подходят для владельцев квартир

Какие породы кошек самые спокойные и наиболее кроткие / © pixabay.com

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Эти восемь самых спокойных пород кошек созданы для людей, больше всего ценящих стабильность и глубокую нежность.

Бирманская кошка

Кажется, будто они созданы из нежнейшего бархата. У них очень мягкий мех и сбалансированный характер. У Бирманской кошки еще и тихий голос, то есть они не склонны к громкому мяуканью. Они всегда будут рядом с вами, но не надоедают назойливостью. А еще эта порода идеально подходит тем, у кого есть дети. Они не агрессивны, а настоящие мурлыкающие терапевты.

Рогамоффин

Если вы ищете животное, которое олицетворяло бы домашнее тепло и уют, тогда вам точно нужно завести именно эту породу. Они обладают красивым внешним видом и нежным внутренним миром. Рагамаффины отлично ладят как с детьми, так и со взрослыми, любят сидеть на руках и наблюдать вместе мир. Они полностью доверяют человеку и расслабляются рядом с ним.

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Британская короткошерстная

Это не кошка, а настоящий плюшевый покой. Они выглядят игрушечным мишками и ведут себя так же волшебно. Иногда можно даже сказать, что Британская короткошерстная кошка — флегматик кошачьего мира. Они обожают покой и тишину, а также с радостью проводят все время рядом с владельцем, тихо мурлыкая.

Шартрез

Настоящий интеллигент среди пород кошек. Французская порода, сочетающая в себе изощренность, глубокую эмоциональную чувствительность и сдержанность. Шартрезы очень редко мяукают, чаще всего тихо наблюдают за человеком и миром вокруг. А еще эти кошки не любят суматохи и не требуют постоянного внимания с вашей стороны.

Персидская кошка

Эти кошки никогда никуда не торопятся. Зачастую они просто сидят часами на одном месте, наслаждаются тишиной и созерцают мир. Единственный минус — у них длинный мех, требующий особого ухода. Однако по характеру — это настоящее золото. Персидская кошка обожает покой, рутину, никогда не будет вам мешать. Их называют идеальными компаньонами для интеллектуалов.

Регдол

Если вы ищете кошачье воплощение полной расслабленности, тогда вам необходим Регдол. Эта кошка буквально “растекается”, когда берешь ее на ручки. Они очень нежны, любят постоянно находиться рядом с человеком, спать с ним, получать от него прикосновения. У Регдола очень деликатное поведение, а еще они не конфликтуют с другими животными или детьми.

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Экзотическая короткошерстная

Короткошерстная вариация персидской кошки. Они обладают такой же внешностью, но менее требовательны к уходу за шерстью. Экзоты всегда существуют рядом, но не мешают вам. Они никогда не кричат, не суетятся и не охотятся на все, что двигается. Чаще всего эти кошки проводят свое время, лежа на коленях. Это очень доверчивая и дружелюбная порода.

Скотт страйт

Спокойный и уравновешенный характер этой кошки понравится настоящим интровертам. Они очень быстро привязываются, очень лояльны и не нуждаются в постоянном внимании. Страйки могут с легкостью перенести одиночество и не создают вокруг себя хаоса. Их очень легко воспитывать, ведь они интуитивно ощущают границы.