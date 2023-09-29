С этими продуктами картофель "в мундире" будет в сто раз вкуснее: бросайте прямо в кастрюлю

Диетологи повторяют, что картофель "в мундире" – это самый здоровый способ приготовления этого овоща. Но многие считают, что такое блюдо не вкусно. Оказывается, нужно просто знать, как его правильно варить.

Чтобы картофель в мундире имел невероятный вкус, нужно добавлять в кастрюлю во время варки некоторые продукты.

Налейте в кастрюлю воду и доведите ее до кипения. Как только на поверхности жидкости начнут появляться пузырьки, бросьте несколько зубчиков очищенного чеснока и стебля укропа (именно стебли – они самые ароматные).

Только после этого выкладывайте в кастрюлю вымытый картофель. Не забудьте за пять минут до готовности посолить и бросить лавровый лист.

Как только овощи сварятся, сразу вытаскивайте их из воды, чтобы охладить. Тогда клубни почистятся очень быстро и просто.

Гарнир из картофеля в мундире будет стараться более аппетитным, если перед подачей на стол облить его специальной заправкой из оливкового масла, измельченного чеснока и порубленного укропа.

Как сварить картофель в мундире в микроволновке.

Как сварить картофель в мундире в микроволновке. / Фото: pixabay.com

Чтобы не возиться на кухне во время приготовления этого блюда, можно использовать микроволновку. Правила приготовления достаточно просты:

Возьмите 4-5 картофелин примерно одинакового размера. Тщательно промойте и дайте воде стечь. Поместите клубни в полиэтиленовый пакет, завяжите его и пробейте острием ножа несколько отверстий. Уложите в термостойкую тарелку и поставьте ее в микроволновку. Установите время 13-15 минут.

Как только пройдет время, вытаскивайте картофель и можете сразу приступать к дегустации блюда. Такое приготовление занимает минимум времени и усилий.

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