С этими растениями огород можно не перекапывать: что нужно посадить, чтобы разрыхлить почву

Какие сидераты посеять, чтобы разрыхлить почву / © pixabay.com

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Опытные хозяева все чаще выбирают естественные методы ухода за почвой, в частности, посев сидератов. Это один из самых простых способов оздоровить землю, сэкономить силы и получить богатый урожай без изнурительной перекопки. Об этом пишет ресурс «Стена».

Почему стоит отказаться от перекапывания земли

Считается, что перекапывание — это надежный способ улучшить состояние почвы. Но на самом деле оно может навредить, потому что часто уплотняет землю, разрушает ее структуру, нарушает водный и воздушный обмен. К тому же, ежегодная глубокая перекопка уничтожает микрофлору, которая крайне необходима для плодородия земли.

А сидерата работают как естественные «аэраторы». Их корни проникают глубоко в почву, мягко разрыхляя ее. А после скашивания и перегнивания растений в земле остаются ходы, улучшающие циркуляцию воздуха и влаги. Кроме того, зеленая масса обогащает землю органикой и привлекает червей дождя — основных производителей гумуса.

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Какие сидераты лучше высевать летом

Озимая рожь. Это настоящий чемпион по глубокому рыхлению. Ее корни достигают глубины до одного метра, поэтому идеально подходит для уплотненной тяжелой земли. Бобовые культуры — люпин, горох, клевер. Эти сидераты обогащают землю азотом, улучшая ее плодородие и структуру. Горчица оздоровляет почву, уничтожает болезнетворные бактерии, отпугивает проволочников и других вредителей. Чернобривцы — это естественная защита от нематоды. Фацелия — универсальное растение, быстро растет, улучшает структуру земли и привлекает пчел.

Как правильно использовать сидераты летом

Сеять сидераты можно в любое время с июня по август. Их нужно скашивать до начала цветения и оставить на грядке. Эта зеленая масса образует мульчу — естественную защиту от перегрева, сорняков и высыхания. Кроме того, она питает почву и делает ее рыхлой, как после ручного разрыхления.

Важно не допускать созревания сидератов, если ваша цель — не семена, а улучшение структуры земли. Молодая зелень содержит максимум питательных веществ и быстро разлагается, формируя плодородный слой.