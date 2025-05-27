С этой маской о седине можно забыть навсегда: не вредит волосам и коже головы

Если вы хотите замаскировать седину, не используя агрессивные химические краски, тогда можно сделать средство из простых продуктов, которые всегда находятся под рукой. Такая маска отлично справится с серебристыми волосами, она не будет вредить коже головы и не будет жечь локоны. Рассказываем, как приготовить домашнее экологичное средство для окрашивания седины.

Ингредиенты. Для приготовления маски нужно взять стакан воды, ложку молотого кофе, можно брать растворимую, ложку молотой гвоздики и три лавровых листа.

Способ приготовления. Важно придерживаться последовательности: сначала надо смешать воду, гвоздику и лавровый лист в кастрюле. Затем необходимо довести смесь до кипения, убавить огонь и варить еще пять минут. Это нужно для того, чтобы продукты отдали жидкости красители. Затем снимите кастрюлю с огня, остудите отвар и процедите. В процеженный отвар надо добавить кофе и перемешать.

Применение. Нанесите маску на корни волос, уделяя особое внимание седым прядям. Затем следует осторожно втереть средство в кожу головы круговыми движениями для улучшения кровообращения. Оставьте маску отрабатывать на 40 минут под полиэтиленовой шапочкой и полотенцем. Через указанный промежуток времени тщательно смойте теплой водой.