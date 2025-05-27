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С этой маской о седине можно забыть навсегда: не вредит волосам и коже головы
Как приготовить домашнее экологичное средство для окрашивания седины из копеечных продуктов.
Если вы хотите замаскировать седину, не используя агрессивные химические краски, тогда можно сделать средство из простых продуктов, которые всегда находятся под рукой. Такая маска отлично справится с серебристыми волосами, она не будет вредить коже головы и не будет жечь локоны. Рассказываем, как приготовить домашнее экологичное средство для окрашивания седины.
Как замаскировать седину в домашних условиях: рецепт маски из подручных средств
Ингредиенты. Для приготовления маски нужно взять стакан воды, ложку молотого кофе, можно брать растворимую, ложку молотой гвоздики и три лавровых листа.
Способ приготовления. Важно придерживаться последовательности: сначала надо смешать воду, гвоздику и лавровый лист в кастрюле. Затем необходимо довести смесь до кипения, убавить огонь и варить еще пять минут. Это нужно для того, чтобы продукты отдали жидкости красители. Затем снимите кастрюлю с огня, остудите отвар и процедите. В процеженный отвар надо добавить кофе и перемешать.
Применение. Нанесите маску на корни волос, уделяя особое внимание седым прядям. Затем следует осторожно втереть средство в кожу головы круговыми движениями для улучшения кровообращения. Оставьте маску отрабатывать на 40 минут под полиэтиленовой шапочкой и полотенцем. Через указанный промежуток времени тщательно смойте теплой водой.
Результат. Маску рекомендуется использовать раз в 2 недели. При регулярном применении седина станет незаметной. К тому же, это средство будет питать локоны, сделает их более густыми и сияющими.