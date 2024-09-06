С каких овощей нельзя собирать семена, потому что урожая не будет: советы агрономов

Да, свои семена можно считать самыми лучшими. Ведь хозяева собирают их из спелых самых больших плодов. Кроме того, они будут самого высокого качества и ничего не будут стоить, потому что собраны из собственных овощей. А еще свои семена безопасны, поэтому можно быть уверенными, что никаких заболеваний на участке не будет. Однако эксперты утверждают, что не из всех плодов можно собирать семена, и вот почему.

С каких овощей нельзя собирать семена: урожая не будет

Перепыляемые овощи. Такие овощи опыляют пчелы. Для того, чтобы сохранился определенный сорт, нужна пространственная изоляция от одного километра. Вряд ли у кого есть такая возможность. Поэтому агрономы не рекомендуют собирать семена огурцов, арбузов, дынь, кабачков, патиссонов и тыквы. Тем более, три последних овоща часто переопыляются между собой.

Такие овощи опыляют пчелы. Для того, чтобы сохранился определенный сорт, нужна пространственная изоляция от одного километра. Вряд ли у кого есть такая возможность. Поэтому агрономы не рекомендуют собирать семена огурцов, арбузов, дынь, кабачков, патиссонов и тыквы. Тем более, три последних овоща часто переопыляются между собой. Редис и редька также не подходят для сбора семян. Их опыляют пчелы, потому эти культуры могут перепылиться.

также не подходят для сбора семян. Их опыляют пчелы, потому эти культуры могут перепылиться. Кукуруза. Пыльцу кукурузы ветер может разносить на достаточно большие расстояния, поэтому вероятность перепыления также очень высока.

Пыльцу кукурузы ветер может разносить на достаточно большие расстояния, поэтому вероятность перепыления также очень высока. Лук репчатый. Овощи могут потерять свой сорт, потому что растут на каждом огороде, их опыляют мухи и пчелы, перелетающие с одного участка на другой, поэтому риск перепыления очень высок.

Овощи могут потерять свой сорт, потому что растут на каждом огороде, их опыляют мухи и пчелы, перелетающие с одного участка на другой, поэтому риск перепыления очень высок. Гибриды со знаком F1. Эти овощные культуры самоопыляются, однако во втором поколении сорт гибрида теряется, поскольку происходит сильное генетическое расщепление. Поэтому семена таких овощей на следующий год нужно покупать снова.

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