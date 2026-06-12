С какими психическими расстройствами обращались украинцы за помощью до и во время войны

Психические расстройства

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Полномасштабная война оказала существенное влияние на психоэмоциональное состояние украинцев. Эксперты мониторингового портала «Слово и дело» исследовали медицинскую статистику, сравнив показатели 2020 года (до большого вторжения) и 2025 (четвертый год войны). Они проанализировали, какие именно диагнозы чаще всего ставили врачи, а также сопоставили количество пациентов, проходивших лечение дома под наблюдением врача (амбулаторно), и тех, кто нуждался в госпитализации в больницы (стационарно).

Главной тенденцией военного времени стал резкий рост госпитализаций — стационарную помощь в 2025 году получили более 347 тысяч граждан, что в 1,3 раза превышает показатели пятилетней давности.

Кто и с какими проблемами лечился в 2020 году (мирный период)

По данным Института судебной психиатрии и судебной медицины Минздрава, в течение 2020 года амбулаторная психиатрическая помощь была начата для 627,1 тысячи человек.

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Наибольшую группу среди них составили 271,9 тысяч пациентов с расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ, то есть людей с патологической зависимостью от алкоголя, наркотиков или медикаментов. На втором месте находились 105,9 тысяч пациентов, чьи расстройства связаны с изменениями или поражениями органов или мозга. Речь идет о так называемых органических нарушениях психики, которые возникают из-за реального физического повреждения тканей головного мозга вследствие травм, инсультов, опухолей или возрастных сосудистых болезней (например, деменции). Т Третье место занимали люди с умственной отсталостью (71,4 тысячи) — врожденной или обретенной в раннем возрасте задержкой развития интеллекта, ограничивающей способность к полноценной адаптации в обществе. Далее в списке следовали 59,6 тысяч человек, которые имели невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства. Это состояния, вызванные сильным психоэмоциональным напряжением (тревога, панические атаки, фобии), а также случаи, когда душевная боль маскируется под физические болезни — например, когда у человека из-за стресса реально болит сердце или желудок, хотя сами органы полностью здоровы.

Приблизительно столько же пациентов обращались из-за шизофрении или бредовых расстройств, которые сопровождаются серьезным нарушением мышления, галлюцинациями и потерей связи с реальностью. Остальные случаи приходились на расстройства настроения (тяжелые депрессии), нарушения психологического развития и эмоциональные расстройства, которые начинаются еще в детском возрасте. Меньше регистрировали проблемы, связанные с чисто физиологическими нарушениями и физическими факторами.

Что касается стационарного лечения в палатах под постоянным наблюдением медиков, то в 2020 году такую помощь получили 260,8 тысяч пациентов. Чаще всего госпитализировали людей с тяжелыми формами алкогольной или наркотической зависимости, лиц с шизофренией и бредовыми расстройствами, а также тех, кто имел серьезные физические поражения или патологии головного мозга.

Психические расстройства на четвертый год войны (статистика 2025 года)

В течение 2025 года амбулаторное лечение на приемах у врачей начали получать 540,1 тысяч жителей Украины, что примерно на 87 тысяч меньше, чем в мирном 2020 году. В то же время существенно увеличился наплыв больных в стационары психиатрических больниц — туда госпитализировали 347,3 тысячи человек, что на 86,5 тысячи больше, чем пять лет назад.

В 2025 году среди амбулаторных пациентов лидерами вновь стали лица с расстройствами из-за употребления психоактивных веществ (зависимостей) — 158,8 тысячи человек. Второе место также заняли нарушения, вызванные травмами, изменениями или болезнями головного мозга (в частности, последствиями военных контузий и сосудистых катастроф). Однако на третье место стремительно вырвались невротические и связанные со стрессом расстройства (неврозы, тревожные состояния, панические атаки). Статистика четко фиксирует растущую тенденцию этой группы болезней, ведь в 2020 году они даже не входили в тройку наиболее частых причин обращений.

Среди украинцев, которые в 2025 году проходили лечение в условиях стационара, наибольшее количество пациентов составляли абсолютно те же три группы, люди с алкогольной или наркотической зависимостью, лица с физическими поражениями мозга и пациенты с тяжелыми невротическими расстройствами из-за перенесенных военных стрессов.

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Причины стресса в обществе и долгосрочные последствия войны

Министерство здравоохранения Украины предупреждает о тяжелых долгосрочных последствиях войны для нации. По данным ведомства, у 20–30% людей, переживших тяжелые травматические события, со временем развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — тяжелое психическое состояние, сопровождающееся навязчивыми воспоминаниями о пережитом, высокой тревожностью и ночными кошмарами.

Кроме того, специалисты прогнозируют, что через 5–7 лет в Украине произойдет резкое усиление и массовый рост количества наркотических, алкогольных и других опасных зависимостей.

Современные социологические исследования, проведенные весной 2026 года, наглядно показывают, какие факторы провоцируют стресс у граждан. Например, украинская молодежь чувствует максимально высокий уровень психологического напряжения из-за постоянного страха быть мобилизованной в ряды армии. В то же время у людей постарше совсем другие причины для переживаний — они больше всего стрессируют из-за ухудшения собственного здоровья, регулярных отключений электроэнергии и финансовых трудностей в условиях длительной войны. Эту тревожную ситуацию дополняет и статистика потребления алкоголя: опросы Всемирной организации здравоохранения подтверждают, что на фоне великой войны украинцы в целом стали гораздо больше пить.

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