С какими вещами ни в коем случае нельзя стирать махровые полотенца и почему: полезные советы

Махровые полотенца ассоциируются с комфортом, чистотой и приятными ощущениями после душа. Но часто бывает так, что уже после нескольких стирок они становятся жесткими, теряют пушистость и хуже впитывают воду. Причина почти всегда одна — неправильное «соседство» в стиральной машине. Полотенца имеют особую структуру волокон, поэтому им требуются правильные условия стирки. Рассказываем, с какими вещами категорически нельзя стирать полотенца.

Одежда с молниями, крючками и липучками

Такие вещи являются главными врагами махровой ткани. Металлические или пластиковые элементы цепляются за петли полотенца, извлекают их и повреждают структуру волокон. Даже одна стирка с курткой или спортивной кофтой на липучках может сделать полотенце шершавым и неопрятным на вид.

Кроме того, после такой стирки полотенца начинают быстрее изнашиваться и теряют свою пушистость.

Джинсы и грубый деним

Джинсовая ткань очень плотная и тяжелая. Во время стирки она буквально «бьет» по нежной бахроме, стирая ее ворс. Из-за этого полотенца становятся тоньше, жестче и быстрее теряют способность хорошо впитывать влагу.

Также красители из денима могут оставлять легкий синеватый или серый оттенок на светлых полотенцах.

Одежда из синтетики

Полиэстер, нейлон и другие синтетические материалы при стирке выделяют микрочастицы, которые оседают между волокнами махровой ткани. Это делает полотенца менее пушистыми, из-за чего они плохо впитывают влагу.

В результате полотенце как чистое, но чувствуется скользким и не выполняет своей основной функции.

Сильно линящие вещи

Новая одежда, особенно ярких цветов, может испортить полотенца за одну стирку. Махра быстро впитывает краску, и вместо белого полотенца вы получите пятнистое или тусклое изделие.

Особенно опасны красные, синие и черные ткани, еще не прошедшие несколько циклов стирки.

Нижнее белье и кухонные тряпки

С точки зрения гигиены это одно из самых худших сочетаний. Полотенца контактируют с телом и лицом, поэтому они должны стираться отдельно от вещей, на которых скапливается большое количество бактерий и жиров.

Кухонные тряпки особенно опасны, ведь на них часто есть остатки пищи и жира, которые могут осесть в махровых волокнах.