С какого расстояния камера фиксирует скорость автомобиля / © Фото из открытых источников

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Водители часто пытаются угадать, за сколько метров до камеры нужно снизить скорость. Однако одного расстояния для всех приборов не существует: стационарные комплексы и ручные лазерные измерители работают по-разному. Патрульная полиция Украины объясняет, что TruCAM может измерять скорость на дистанции до 1200 метров, в то время как зона работы стационарных систем зависит от конкретной модели и ее настроек.

На каком расстоянии работают разные приборы

Стационарные камеры автофиксации контролируют определенный участок дороги. Они измеряют скорость и фиксируют автомобиль в пределах рабочей зоны конкретного комплекса. Поэтому утверждение, что все такие камеры срабатывают ровно в 100 или 200 метрах, неправильно: расстояние зависит от модели и места установки.

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TruCAM — это портативный лазерный измеритель, который используют патрульные. По информации Патрульной полиции, он способен измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. Это техническая максимальная дальность, а не гарантия, что каждое нарушение фиксируется именно в километре: реальная дистанция зависит от условий и работы инспектора.

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Поможет ли резко затормозить перед камерой

Нет, полагаться на это не стоит. Прибор может измерить скорость, прежде чем водитель заметит его или поймет, что именно перед ним установлено. Резкое торможение также создает опасность для автомобилей сзади.

Безопаснее соблюдать установленное ограничение по всему участку дороги, а не только непосредственно возле камеры. Если водитель увидел предупреждающий знак, это напоминание о контроле скорости, а не сигнал тормозить в последний момент.

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