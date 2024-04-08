С какого возраста нужно обращаться на "вы" к незнакомцам: об этом мало кто знает

С заглавной буквы местоимение "вы" пишется тогда, когда мы обращаемся к одному лицу, чтобы выразить свое уважительное отношение, в других случаях надо писать с маленькой.

Народный учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку 1+1" объяснил, с какого возраста следует обращаться на "вы" к незнакомцам, и когда местоимение "вы" пишется с заглавной буквы.

Когда следует обращаться на "вы" и писать местоимение с прописной буквы

Авраменко отметил, что на "вы" уже стоит обращаться к детям, которым 14-16 лет. Такая норма прописана в правилах этикета, поэтому ее следует соблюдать, заметил языковед.

В деловой или личной переписке "вы" следует писать тогда, когда хочется показать свое уважительное отношение к человеку. Такая норма правописания рекомендована в деловой переписке, поздравлениях, открытках, деловых документах и т.п.

Не следует писать "вы" с заглавной буквы, когда обращаетесь к нескольким лицам, это ошибка. В общении следует заботиться о чистоте своего языка и соблюдать нормы правописания. Таким образом вы проявляете уважение к себе и своим собеседникам.

Читайте также:

Как сказать на украинском "не по себе": список соответствий

Их никогда не существовало: "украинские" слова, которые придумала советская власть, чтобы осквернить наш язык

Это не суржик: слова, которые можно смело использовать в своей речи