С какого возраста ребенка можно оставлять дома одного: полиция и эксперты поставили точку в спорах

Малыш в ванной / © Credits

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Большинство родителей с нетерпением ждет момента, когда их дети подрастут и смогут оставаться дома одни, пока взрослые отлучаются по делам. Однако многих беспокоит вопрос: с какого возраста это разрешено законодательством?

Издание The Daily Mirror опубликовало официальные разъяснения британских правоохранителей и экспертов по защите прав детей.

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Что говорит полиция о четких возрастных границах

На специализированном ресурсе Ask The Police говорится, что конкретного юридически закрепленного минимального возраста не существует. Решение полностью возлагается на родителей или опекунов.

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Правоохранители отмечают: руководствоваться нужно прежде всего здравым смыслом. Ребенок должен быть достаточно взрослым, чтобы позаботиться о себе и правильно отреагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оставлять маленького ребенка надолго или на ночь — недопустимо.

Согласно официальным предостережениям, если родители оставляют ребенка без присмотра способом, который может привести к его лишним страданиям или вреду для здоровья, это считается правонарушением и влечет уголовную ответственность.

Советы Национального союза по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC)

Специалисты NSPCC предоставляют четкие возрастные ориентиры:

Младенцы и малыши: младенцев и детей до трех-пяти лет никогда нельзя оставлять одних — даже на несколько минут, пока вы вышли к соседям или в магазин.

До 12 лет: дети до 12 лет редко бывают достаточно зрелыми, чтобы оставаться без присмотра в течение длительного времени. Эксперты настоятельно рекомендуют оставлять их с родственниками, друзьями или нянями.

От 12 лет и старше: оставлять ребенка на длительное время можно только тогда, когда и родители, и сам ребенок чувствуют себя уверенно и безопасно.

Можно ли оставить ребенка со старшими братом или сестрой

Несмотря на то, что оставлять младших под наблюдением старших детей является распространенной практикой, NSPCC напоминает: если смотрителю менее 16 лет, юридическую ответственность за безопасность обоих детей все равно несут родители.

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Прежде чем доверить младшего ребенка старшему, следует учесть:

Способны ли они решать конфликты без драк и агрессии. Готов ли старший ребенок психологически и согласился ли он взять на себя такую ответственность. Знает ли старший ребенок, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, и есть ли у него номера экстренных служб. Нет ли у младшего ребенка сложных потребностей в уходе, требующих обязательного присутствия взрослого.

Эксперты советуют сначала проводить «короткие тренировочные тесты» — оставлять детей вместе на короткий промежуток времени, находясь неподалеку, и постепенно увеличивать это время только при условии успешного опыта.

Ранее мы писали о том, как 29-летняя жительница США бросила четырех малышей одних дома ради круиза. Четверо детей, среди которых младенец и двухлетний малыш, провели сами дома несколько дней.

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