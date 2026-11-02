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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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С какого возраста ребенка можно оставлять дома одного: полиция и эксперты поставили точку в спорах

Правоохранители разъяснили, что четко определенного законом минимального возраста нет, однако оставление ребенка в опасности может привести к уголовной ответственности родителей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Малыш в ванной

Малыш в ванной / © Credits

Большинство родителей с нетерпением ждет момента, когда их дети подрастут и смогут оставаться дома одни, пока взрослые отлучаются по делам. Однако многих беспокоит вопрос: с какого возраста это разрешено законодательством?

Издание The Daily Mirror опубликовало официальные разъяснения британских правоохранителей и экспертов по защите прав детей.

Что говорит полиция о четких возрастных границах

На специализированном ресурсе Ask The Police говорится, что конкретного юридически закрепленного минимального возраста не существует. Решение полностью возлагается на родителей или опекунов.

Правоохранители отмечают: руководствоваться нужно прежде всего здравым смыслом. Ребенок должен быть достаточно взрослым, чтобы позаботиться о себе и правильно отреагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оставлять маленького ребенка надолго или на ночь — недопустимо.

Согласно официальным предостережениям, если родители оставляют ребенка без присмотра способом, который может привести к его лишним страданиям или вреду для здоровья, это считается правонарушением и влечет уголовную ответственность.

Советы Национального союза по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC)

Специалисты NSPCC предоставляют четкие возрастные ориентиры:

  • Младенцы и малыши: младенцев и детей до трех-пяти лет никогда нельзя оставлять одних — даже на несколько минут, пока вы вышли к соседям или в магазин.

  • До 12 лет: дети до 12 лет редко бывают достаточно зрелыми, чтобы оставаться без присмотра в течение длительного времени. Эксперты настоятельно рекомендуют оставлять их с родственниками, друзьями или нянями.

  • От 12 лет и старше: оставлять ребенка на длительное время можно только тогда, когда и родители, и сам ребенок чувствуют себя уверенно и безопасно.

Можно ли оставить ребенка со старшими братом или сестрой

Несмотря на то, что оставлять младших под наблюдением старших детей является распространенной практикой, NSPCC напоминает: если смотрителю менее 16 лет, юридическую ответственность за безопасность обоих детей все равно несут родители.

Прежде чем доверить младшего ребенка старшему, следует учесть:

  1. Способны ли они решать конфликты без драк и агрессии.

  2. Готов ли старший ребенок психологически и согласился ли он взять на себя такую ответственность.

  3. Знает ли старший ребенок, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, и есть ли у него номера экстренных служб.

  4. Нет ли у младшего ребенка сложных потребностей в уходе, требующих обязательного присутствия взрослого.

Эксперты советуют сначала проводить «короткие тренировочные тесты» — оставлять детей вместе на короткий промежуток времени, находясь неподалеку, и постепенно увеличивать это время только при условии успешного опыта.

Ранее мы писали о том, как 29-летняя жительница США бросила четырех малышей одних дома ради круиза. Четверо детей, среди которых младенец и двухлетний малыш, провели сами дома несколько дней.

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