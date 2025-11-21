ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
198
Время на прочтение
2 мин

С какой ноги следует вставать с кровати, чтобы день принес удачу и защиту от неприятностей

Наши предки говорили, что самое важное — просыпаться без спешки, с хорошими мыслями и благодарностью за новый день.

С какой ноги нужно вставать с кровати

С какой ноги нужно вставать с кровати / © www.freepik.com/free-photo

Утро — это начало нашего дня, а значит то, как мы просыпаемся, может повлиять на события, настроение и даже удачу. Наши предки верили, что первый шаг после пробуждения имеет большое значение: он открывает дверь либо к гармонии, либо к проблемам. На сегодняшний день многие люди придерживаются старых примет и часто замечают, что они действительно работают. Итак, рассказываем, с какой ноги вставать с кровати, чтобы день был очень удачным.

Если встать с кровати правой ногой, то это к удаче и покою

В большинстве народных традиций правая сторона считается светлой, то есть приносящей удачу, гармонию и ясность мыслей.

Если утром сделать первый шаг правой ногой, значит:

  • день будет радостным и спокойным;

  • дела будут идти хорошо, не будет никаких трудностей;

  • удастся избежать конфликтов;

  • будет легче принимать решение.

Люди, сознательно соблюдающие эту примету, часто замечают, что утро способствует внутреннему балансу и уверенности.

Если встать с кровати левой ногой — это к изменениям и активности

Хотя существует поговорка «встал не с той ноги», наши предки трактовали значение левой стороны не только отрицательно.

Она также символизирует:

  • движение, энергию и решительность;

  • способность бороться с трудностями;

  • быструю реакцию на происходящее;

  • внутренний драйв и смелость

Считалось, что утром вставать левой ногой важно тогда, когда вам нужно сделать что-то необычное, сломать старые шаблоны или принять смелое решение. Такому человеку день принесет много событий, если он готов действовать, то результат будет успешным.

