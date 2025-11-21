- Дата публикации
С какой ноги следует вставать с кровати, чтобы день принес удачу и защиту от неприятностей
Наши предки говорили, что самое важное — просыпаться без спешки, с хорошими мыслями и благодарностью за новый день.
Утро — это начало нашего дня, а значит то, как мы просыпаемся, может повлиять на события, настроение и даже удачу. Наши предки верили, что первый шаг после пробуждения имеет большое значение: он открывает дверь либо к гармонии, либо к проблемам. На сегодняшний день многие люди придерживаются старых примет и часто замечают, что они действительно работают. Итак, рассказываем, с какой ноги вставать с кровати, чтобы день был очень удачным.
Если встать с кровати правой ногой, то это к удаче и покою
В большинстве народных традиций правая сторона считается светлой, то есть приносящей удачу, гармонию и ясность мыслей.
Если утром сделать первый шаг правой ногой, значит:
день будет радостным и спокойным;
дела будут идти хорошо, не будет никаких трудностей;
удастся избежать конфликтов;
будет легче принимать решение.
Люди, сознательно соблюдающие эту примету, часто замечают, что утро способствует внутреннему балансу и уверенности.
Если встать с кровати левой ногой — это к изменениям и активности
Хотя существует поговорка «встал не с той ноги», наши предки трактовали значение левой стороны не только отрицательно.
Она также символизирует:
движение, энергию и решительность;
способность бороться с трудностями;
быструю реакцию на происходящее;
внутренний драйв и смелость
Считалось, что утром вставать левой ногой важно тогда, когда вам нужно сделать что-то необычное, сломать старые шаблоны или принять смелое решение. Такому человеку день принесет много событий, если он готов действовать, то результат будет успешным.