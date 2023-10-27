С какой обувью носить длинный пуховик: трендовые образы, которые легко повторить

Наверное, у каждой модницы есть пуховик в гардеробе. И это неудивительно, поскольку такая вещь очень необходима в холодную погоду или морозы, она теплая, практичная и удобная. Стилисты дали советы, с какой обувью можно носить длинный пуховик, чтобы вам было не только тепло, но и очень красиво в нем.

С какой обувью носить длинный пуховик: 4 модных образа

С какой обувью носить длинный пуховик / Фото: pixabay.com

Ботинки. Это универсальная обувь, поэтому без нее никак. И вариантов может быть множество: челси, классические, на платформе, на тракторной подошве, на шнуровке и т.д. Главное условие такого образа – обувь должна заходить под штаны или низ пуховика. Чтобы не возникало эффекта «сэндвича» – это когда виден участок тела между обувью и верхней одеждой, поскольку такие нежелательные вертикали будут визуально распределять тело на несколько отдельных участков. А это очень укорачивает рост и даже прибавляет лишние килограммы.

С какой обувью носить длинный пуховик / Фото: pixabay.com

Высокие сапоги. Эта модель обуви будет отлично смотреться в классическом образе с платьями, юбками и пуховиком, так как сапоги точно будут заходить под низ пуховика и не будут разрезать фигуру.

С какой обувью носить длинный пуховик / Фото: pixabay.com

Угги. Укороченные модели этой обуви сейчас на пике популярности, но они не очень практичны, если в регионе проживания влажно. Такая обувь подходит только для сухой европейской зимы. Носить угги можно с плотными длинными носками.

С какой обувью носить длинный пуховик / Фото: pixabay.com

Кроссовки. Кожаные кроссовки или утепленные мехом – это отличный вариант на зиму. Они отлично сочетаются с длинным пуховиком. Лучше всего их носить в паре с длинными и широкими джинсами, джоггерами или брюками.

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