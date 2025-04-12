С какой стороны лучше чистить бананы: оказывается, обезьяны это делают правильно, а люди нет

Почему банан лучше чистить снизу вверх / © unsplash.com

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Бананы всегда в фаворитах благодаря своему сладкому вкусу и мягкой текстуре, но многие даже не догадываются, сколько калорий содержит этот фрукт. В Express рассказали, что большинство людей, оказывается, неправильно чистили бананы.

Это может казаться пустяком, но именно такие ежедневные открытия часто имеют большое значение. Хотя многие не обращают внимания на то, как очищать банан, следует знать, что это может быть полезно, утверждают эксперты.

Банановая кожура — это ценный источник клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов, говорит директор по здравоохранению Healthydietnow.

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Кожа банана богата калием, магнием, витамином B6, витамином C и другими полезными растительными компонентами. Следовательно, ни одна часть этого фрукта не пропадает зря!

Может показаться странным, но правильный способ очищения банана — с противоположного конца, который мы обычно считаем “дном” или “основой” плода.

Оказывается, обезьяны уже давно используют этот метод. Хотя мы и считаем себя достаточно умными, люди часто допускают ошибки, в то время как обезьяны всегда действовали правильно.

Они просто делают небольшой надрез, сжав “низ” банана, а затем очищают его, разделяя на части.

Сначала это может показаться необычным, но на самом деле этот способ наиболее эффективен для очищения фрукта.