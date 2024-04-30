С каждого куста соберете по ведру ягод: в мае подживите смородину этими отходами

У каждого огородника есть свои проверенные методы и секреты, с помощью которых можно увеличить урожай в несколько раз. И не последнюю роль в этом играет подкормка овощей, фруктовых деревьев и ягодных кустов. В мае уже нужно делать вторую подкормку смородины, и чтобы кусты дали большое количество ягод, опытные хозяева дают подкормку из картофельной шелухи. Рассказываем, как правильно подкормить смородину самодельным удобрением из картофельных отходов, чтобы получить максимально большой урожай с каждого куста.

Как подкормить смородину картофельной шелухой

В картофельной шелухе содержится большое количество микроэлементов – фосфор, железо, калий, магний, фтор, а также крахмал и глюкоза. Поэтому оно является идеальным удобрением для смородины. Фтор будет способствовать активному росту и развитию корней и будет стимулировать обильное цветение кустов. Крахмал, калий и глюкоза способствуют сочности ягод, сделают их более сладкими. К тому же такая подкормка экологически чиста, не вредит ни кустам, ни почве, от нее только сама польза.

Подкармливать кусты смородины картофельной шелухой можно двумя способами. Если не хотите возиться с приготовлением удобрения, просто разбросайте отходы под кустами и полейте водой. Также можно приготовить настой для подкормки. Возьмите килограмм картофельной шелухи и залейте тремя литрами горячей воды, дайте настояться 10 часов. Затем разведите подкормку ведром воды и можно поливать кусты.

Чтобы у вас всегда было наготове такое удобрение, которым можно подкармливать также клубнику, малину и фруктовые деревья, не стоит выбрасывать шелуху. Его можно зимой сушить и собирать до весны. Также подкармливать кусты можно гнилым картофелем, его следует просто прикопать и брать картофельное удобрение при необходимости.

Чем еще подкормить смородину в мае

Для второй подкормки кустов смородины лучшими будут азот и все азотсодержащие удобрения.

Сульфат калия. Это удобрение подходит для поэтапной подкормки кустов смородины, его нужно вносить в начале мая. В литре воды необходимо растворить 10 г сульфата и полить кусты смородины.

Это удобрение подходит для поэтапной подкормки кустов смородины, его нужно вносить в начале мая. В литре воды необходимо растворить 10 г сульфата и полить кусты смородины. Нитроаммофоска. Такое удобрение ускорит рост и развитие кустов смородины. Для подкормки разбрасывайте под кустом 15 граммов сухой нитроаммофоски и обильно полейте теплой, но не горячей водой.

Такое удобрение ускорит рост и развитие кустов смородины. Для подкормки разбрасывайте под кустом 15 граммов сухой нитроаммофоски и обильно полейте теплой, но не горячей водой. Аммиачная селитра. Удобрение способствует быстрому росту ягод, поэтому в разы увеличит урожай смородины. Чтобы подкормить кусты, нужно растворить столовую ложку селитры в литре воды и полить смородину. Следует помнить, что такую подкормку не следует делать во время дождя или избыточной влажности воздуха. Поскольку процедура удобрения в такую погоду будет бесполезной.

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