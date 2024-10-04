С крышкой или без: как правильно варить картофель, чтобы блюдо получилось вкусным и полезным

Вареный картофель – одно из самых простых блюд, которые только можно найти. Однако это только на первый взгляд. Есть несколько важных секретов приготовления этого популярного гарнира.

Оказывается, большое значение имеет даже то, накрываем ли мы кастрюлю крышкой во время варки этого овоща или нет. Хотя нюанс выглядит незначительно, однако, он довольно сильно влияет на вкус блюда.

Как правильно варить картошку

Здесь не важно, варите ли вы картошку в мундире или очищенную, очень важно накрывать кастрюлю крышкой во время приготовления. Так вы сможете быть уверенными, что все полезные вещества останутся внутри овоща, поэтому блюдо будет очень полезным для здоровья.

Более того, если вы накроете крышкой кастрюлю, то это поможет картофелю быстрее свариться. Однако не следует закрывать емкость слишком плотно – оставьте небольшое отверстие, чтобы оттуда выходил пар.

А еще, говорят кулинары, благодаря закрытой крышке овощ равномерно проварится. Как результат вы получите вкуснейший гарнир, где каждый плод сварился идеально.

Следует также запомнить, что крупные картофелины варятся примерно 20 минут. Сначала овощ нужно довести до кипения на сильном огне под закрытой крышкой, затем убавить огонь и слегка приоткрыть крышку.

Если забыть закрыть крышку, тогда вся вода быстро выкипит, картофель разварится и избавится от большинства витаминов.

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