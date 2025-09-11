ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
93
Время на прочтение
2 мин

С кухни, но не сода: ложку в ведро — пол будет сиять чистотой неделю, не будет пыли и бактерий

Не обязательно тратить деньги на дорогие средства для мытья полов. Простые и доступные продукты с кухни способны сделать покрытие сияющим и защищенным от пыли и бактерий. А регулярное применение таких методов поможет сохранить чистоту и здоровый микроклимат в вашем доме.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем помыть пол, чтобы долго был чистым

Чем помыть пол, чтобы долго был чистым / © www.freepik.com/free-photo

Блестящий и безупречно чистый пол — мечта каждой хозяйки. Часто даже после тщательной уборки на поверхности быстро появляется пыль, а микробы и бактерии остаются незаметными глазу. Однако есть простой и копеечный способ, который поможет сохранить пол идеально чистым значительно дольше.

Чем помыть пол, чтобы пыль не оседала целую неделю, не было вирусов и бактерий

Достаточно добавить столовую ложку обыкновенного столового уксуса и чайную ложку глицерина в ведро теплой воды и вымыть этим раствором пол.

  • Уксус растворяет грязь и жир, даже в труднодоступных местах.

  • Уничтожает вирусы и бактерии, оставляя поверхность гигиенически чистой.

  • Предотвращает быстрое оседание пыли, поэтому пол дольше выглядит свежим.

  • Глицерин же образует на поверхности невидимую пленку, защищая пол от грязи.

  • После высыхания на полу остается легкое сияние без резкого запаха.

Какие еще эффективные народные методы мытья полов

  • Сода и лимонный сок. Смесь пищевой соды и несколько капель лимонного сока прекрасно очищает плитку и керамические поверхности. Такой раствор убирает пятна, дезинфицирует поверхность и устраняет запахи.

  • Картофельный крахмал. Добавьте в ведро с теплой водой 2 столовые ложки крахмала. После такой мойки пол становится гладким, без разводов, а деревянные покрытия приобретают естественный блеск.

  • Отвар луковой шелухи. Необычный, но проверенный метод. Отвар луковой шелухи обладает антибактериальными свойствами, освежает цвет деревянных полов и помогает бороться с микробами.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie