С кухни, но не сода: ложку в ведро — пол будет сиять чистотой неделю, не будет пыли и бактерий
Не обязательно тратить деньги на дорогие средства для мытья полов. Простые и доступные продукты с кухни способны сделать покрытие сияющим и защищенным от пыли и бактерий. А регулярное применение таких методов поможет сохранить чистоту и здоровый микроклимат в вашем доме.
Блестящий и безупречно чистый пол — мечта каждой хозяйки. Часто даже после тщательной уборки на поверхности быстро появляется пыль, а микробы и бактерии остаются незаметными глазу. Однако есть простой и копеечный способ, который поможет сохранить пол идеально чистым значительно дольше.
Чем помыть пол, чтобы пыль не оседала целую неделю, не было вирусов и бактерий
Достаточно добавить столовую ложку обыкновенного столового уксуса и чайную ложку глицерина в ведро теплой воды и вымыть этим раствором пол.
Уксус растворяет грязь и жир, даже в труднодоступных местах.
Уничтожает вирусы и бактерии, оставляя поверхность гигиенически чистой.
Предотвращает быстрое оседание пыли, поэтому пол дольше выглядит свежим.
Глицерин же образует на поверхности невидимую пленку, защищая пол от грязи.
После высыхания на полу остается легкое сияние без резкого запаха.
Какие еще эффективные народные методы мытья полов
Сода и лимонный сок. Смесь пищевой соды и несколько капель лимонного сока прекрасно очищает плитку и керамические поверхности. Такой раствор убирает пятна, дезинфицирует поверхность и устраняет запахи.
Картофельный крахмал. Добавьте в ведро с теплой водой 2 столовые ложки крахмала. После такой мойки пол становится гладким, без разводов, а деревянные покрытия приобретают естественный блеск.
Отвар луковой шелухи. Необычный, но проверенный метод. Отвар луковой шелухи обладает антибактериальными свойствами, освежает цвет деревянных полов и помогает бороться с микробами.