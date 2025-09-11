Чем помыть пол, чтобы долго был чистым / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Блестящий и безупречно чистый пол — мечта каждой хозяйки. Часто даже после тщательной уборки на поверхности быстро появляется пыль, а микробы и бактерии остаются незаметными глазу. Однако есть простой и копеечный способ, который поможет сохранить пол идеально чистым значительно дольше.

Чем помыть пол, чтобы пыль не оседала целую неделю, не было вирусов и бактерий

Достаточно добавить столовую ложку обыкновенного столового уксуса и чайную ложку глицерина в ведро теплой воды и вымыть этим раствором пол.

Уксус растворяет грязь и жир, даже в труднодоступных местах.

Уничтожает вирусы и бактерии, оставляя поверхность гигиенически чистой.

Предотвращает быстрое оседание пыли, поэтому пол дольше выглядит свежим.

Глицерин же образует на поверхности невидимую пленку, защищая пол от грязи.

После высыхания на полу остается легкое сияние без резкого запаха.

Какие еще эффективные народные методы мытья полов