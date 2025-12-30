С Новым годом 2026: теплые, красивые и душевные поздравления в прозе и стихах, открытки на украинском языке

Поздравление с Новым годом 2026 / © pexels.com

Как оригинально поздравить с Новым 2026 годом? ТСН.ua собрал красивые украинские открытки и поздравления, которыми легко поделиться с родными, друзьями и коллегами, даря праздничное настроение и тепло.

Поздравления с Новым 2026 годом — в прозе и стихах

Новый год стучится в дверь,

Счастье, радость он несет.

Да исполнятся все мечты твои,

И любовь не исчезнет ни на миг.

Поздравление с Новым 2026 годом / © ТСН

Пусть 2026 принесет в твою жизнь яркие события, счастливые мгновения и множество теплых улыбок. Желаю крепкого здоровья, благополучия и гармонии в каждом дне.

Поздравление с Новым 2026 годом / © ТСН

2026-й шагает уже рядом,

Пусть он будет светлым и добрым.

Желаю радости и здоровья много,

И мирного неба над домом твоим!

Поздравление с Новым 2026 годом / © ТСН

С новым годом! Пусть этот год будет полон радости, новых возможностей и настоящих чудес. Пусть в сердце царит мир, а рядом всегда будут верные друзья и любимые люди.

Поздравление с Новым 2026 годом / © ТСН

Пусть год новый дарит вдохновение,

Счастливые мгновения и тёплые дни.

Пусть обойдет стороной тревога,

А сердце наполняет только гармония.

Поздравление с Новым 2026 годом / © ТСН

Поздравляю с Новым 2026 годом! Хочу, чтобы каждый день даровал вдохновение, успехи в делах и искренние эмоции, а все мечты постепенно становились реальностью.

Поздравление с Новым 2026 годом / © ТСН

Снег кружит, мигают огоньки,

Год новый зовет в волшебные дальше.

Пусть исполнятся все заветные желания,

А душа поет в теплой сказке.

Поздравление с Новым 2026 годом / © ТСН

Пусть новый год откроет перед тобой безграничные горизонты, принесет здоровье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в доме властвует тепло, а душа поет от радости.

Поздравление с Новым 2026 годом / © ТСН

С Новым годом, пусть он будет светлым,

Пусть в сердце царит только добро.

Пусть радость и успех не оставляют следа,

И рядом всегда будут любимы и друзья.

Поздравление с Новым 2026 годом / © ТСН

С Новым годом! Желаю, чтобы 2026 год был полон ярких моментов, творческих идей, новых знакомств и искренней любви. Пусть удача будет всегда на твоей стороне.