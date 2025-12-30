- Дата публикации
С Новым годом 2026: теплые, красивые и душевные поздравления в прозе и стихах, открытки на украинском языке
31 декабря — день, когда с нетерпением наступает Новый год, один из самых любимых праздников и для взрослых, и для детей. В это время ожидают подарков, мечтают об осуществлении заветных желаний в полночь и искренне желают друг другу здоровья, счастья, добра и мира.
Как оригинально поздравить с Новым 2026 годом? ТСН.ua собрал красивые украинские открытки и поздравления, которыми легко поделиться с родными, друзьями и коллегами, даря праздничное настроение и тепло.
Поздравления с Новым 2026 годом — в прозе и стихах
Новый год стучится в дверь,
Счастье, радость он несет.
Да исполнятся все мечты твои,
И любовь не исчезнет ни на миг.
Пусть 2026 принесет в твою жизнь яркие события, счастливые мгновения и множество теплых улыбок. Желаю крепкого здоровья, благополучия и гармонии в каждом дне.
2026-й шагает уже рядом,
Пусть он будет светлым и добрым.
Желаю радости и здоровья много,
И мирного неба над домом твоим!
С новым годом! Пусть этот год будет полон радости, новых возможностей и настоящих чудес. Пусть в сердце царит мир, а рядом всегда будут верные друзья и любимые люди.
Пусть год новый дарит вдохновение,
Счастливые мгновения и тёплые дни.
Пусть обойдет стороной тревога,
А сердце наполняет только гармония.
Поздравляю с Новым 2026 годом! Хочу, чтобы каждый день даровал вдохновение, успехи в делах и искренние эмоции, а все мечты постепенно становились реальностью.
Снег кружит, мигают огоньки,
Год новый зовет в волшебные дальше.
Пусть исполнятся все заветные желания,
А душа поет в теплой сказке.
Пусть новый год откроет перед тобой безграничные горизонты, принесет здоровье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в доме властвует тепло, а душа поет от радости.
С Новым годом, пусть он будет светлым,
Пусть в сердце царит только добро.
Пусть радость и успех не оставляют следа,
И рядом всегда будут любимы и друзья.
С Новым годом! Желаю, чтобы 2026 год был полон ярких моментов, творческих идей, новых знакомств и искренней любви. Пусть удача будет всегда на твоей стороне.